Kämpfe auf Sinai-Halbinsel nach Raketenangriff

(Symbolbild: Keystone)

Nach dem Beschuss eines Flughafens auf Ägyptens unruhiger Sinai-Halbinsel sind bei heftigen Gefechten acht Menschen getötet worden.

Unter den Opfern der Zusammenstösse am Mittwoch, 20. Dezember 2017 seien ein Oberstleutnant des Militärs und sieben mutmassliche Extremisten, hiess es aus Sicherheitskreisen.

Raketenangriff auf ägyptische Minister

Augenzeugen zufolge waren die Gefechte am Morgen nahe dem Flughafen der Provinzhauptstadt Al-Arisch ausgebrochen. Dort war am Dienstag während des Besuchs zweier ägyptischer Minister eine Rakete eingeschlagen. Dabei wurden Militärangaben zufolge ein Polizist getötet und zwei weitere verletzt. Zudem sei ein Helikopter beschädigt worden.

IS-Ableger bekennt sich zur Tat

Der Innen- und der Verteidigungsminister hielten sich den Angaben zufolge zum Zeitpunkt des Angriffs zu einem vorab nicht angekündigten Truppenbesuch in der Stadt auf. Ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), der auf der Sinai-Halbinsel operiert, erklärte sich am Mittwoch zum Urheber der Tat.

Im Norden der Sinai-Halbinsel greifen islamistische Extremisten, die zu einem Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehören, regelmässig die Sicherheitskräfte an.

Vor knapp einem Monat waren bei einem Anschlag auf eine Moschee mindestens 305 Menschen getötet worden. Bei dem verheerendsten Attentat in der jüngeren Geschichte Ägyptens hatten Islamisten Sprengsätze gezündet und auf Gläubige geschossen. (sda dpa)