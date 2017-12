FCB-Boygroup singt ‹Last Christmas›

(Video: Energy Basel)

Die erste Mannschaft des FC Basel zeigt in einem Video ihre Gesangskünste und singt gemeinsam ‹Last Christmas›. Begleitet werden sie vom Basler Sänger Manu-L und seiner Gitarre.

Weihnachtliche Überraschung für Radio Energy-Morgenmoderator Dominique Heller! Im Tram in Richtung Joggeli summt der Morgenmoderator in Weihnachtsstimmung versunken ‹Last Christmas› von Wham, als plötzlich die gesamte erste Mannschaft des FCB einsetzt. Unterstützt werden die Amateursänger vom Basler Profisänger Manu-L. Ein Weihnachtsgruss der besonderen Art, welcher jedes FCB-Herz höher schlagen lässt.

Ganz zufällig seien die FCB-Jungs natürlich nicht im Tram gewesen. Das ganze Video entstand im Rahmen einer Produktion für Radio Energy Basel. Die weihnachtliche Grussbotschaft hinterliess beim Moderator aber so seine Spuren. «Last Christmas ist für mich nach diesem Dreh gestorben», sagt Heller und erklärt auch gleich warum. «Die Gesangstalente der FCB-Jungs reichen maximal für die vierte Liga und dort würden sie noch gegen den Abstieg kämpfen.»

1/2 Energy Basel Moderator Dominique Heller mit der FCB-‹Boygroup› (Bild: Energy Basel)

2/2 (Bild: Energy Basel)



Steffen mit «Boygroup Potential»

Doch auch die Spieler wünschen sich den Moderator lieber wieder hinter das Radiomikrofon. «Heller singt unterirdisch. Aber der Nachmittag für die Aufnahmen haben sehr viel Spass gemacht», sagt FCB-Mittelfeldspieler Renato Steffen. Die Gesangskritik von Steffen am Radiomann sei für ihn durchaus nachvollziehbar und dürfe von Steffen auch angebracht werden. Der Grund: Steffen selber habe die Töne am besten getroffen – «Boygroup Potential», so Heller. Darum könne er auch seine FCB-Kollegen gut gesanglich einstufen.

Gesangsproben seiner Mitspieler habe er bereits unter der Dusche erhalten. So sei für Steffen klar, dass Taulant Xhaka, Mirko Salvi und Albian Ajeti unter der Dusche am schlechtesten singen würden. Umso mehr erstaunte, dass Ajeti beim Dreh «ganz klar am lautesten gesungen, aber keinen Ton getroffen hat», erklärt Heller mit einem Schmunzeln.