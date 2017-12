Fluglärm, IV-Bezüger und Museumskrise

Sonntags-Talk vom 17. Dezember 2017.

IV-Bezüger sollen mittels GPS-Standortsuche und gar mit Drohnen total überwacht werden. Behandeln wir die Schwächsten härter als Schwerverbrecher oder Terroristen? Darüber, über die Museumskrise und die Fluglärmebatte diskutieren Brigitte Müller-Kaderli, Tobit Schäfer und Matthias Hagemann ab 19:10 Uhr im Sonntagstalk vom 17. Dezember 2017.

Fluglärm: Weitere Einschränkungen?

Die ganze Region jubelte: EasyJet gab diese Woche bekannt, dass die britische Billig-Airline inskünftig sechs weitere Destinationen anfliegen wird. Eine halbe Million zusätzlicher Passagiere soll transportiert werden.

Der Telebasel News-Beitrag vom 12. Dezember 2017.

Die ganze Region jubelte? Nein, in der Region machen verschiedene Gruppierungen und Parteien Druck, die Flugzeiten weiter einzuschränken. Gerade diese Woche war ein entsprechender Vorstoss der Grünen-Politikerin Rahel Bänziger im Landrat traktandiert. Argumentiert wird mit gesundheitlichen Gefährdungen.

Angesprochen auf die Fluglärmdebatte und die Diskussion um eine mögliche Einschränkung der Betriebszeit am EAP, argumentierte EasyJet-Europe-Chef Thomas Haagensen aus der Wirtschaftsperspektive: «Eine verkürzte Zeit wäre für die Airlines, die hier stationiert sind, ein Problem, denn die Flugzeuge müssen ja zurückkommen».

Es sei just in den Randzeiten, in denen man als Anbieter mehr Spielraum habe. Der EAP müsse europaweit wettbewerbsfähig bleiben.

Telebasel fragt: Muss der Bundesrat auf weniger Nachtflüge hinwirken? Was ist uns wichtiger: Die Anliegen der Anwohner oder die Bewegungsfreiheit der Wirtschaft?

Behandeln wir unsere Schwächsten härter als Verbrecher?

Es klingt wie Science Fiction, ist aber real: Die IV soll Menschen künftig bei Verdacht auf Missbrauch nicht nur observieren, sondern auch mit GPS-Peilsendern überwachen dürfen. Sogar der Einsatz von Drohnen ist erlaubt.

Der Telebasel News-Beitrag vom 15. Dezember 2017.

Betroffen sind indes nicht nur IV-Bezüger sondern auch für die AHV sowie die Unfall-, Arbeitslosen-, und Krankenversicherungen. Die neuen Regeln gehen mutmasslich weiter als das, was der Polizei im Einsatz gegen Verbrecher und Terroristen erlaubt ist.

Hans Stöckli (SP/BE) sagte, die Vorschläge der Kommission gingen weiter als das Strafrecht und der Staatsschutz. Pirmin Bischof von der christlichen Volkspartei jedoch argumentierte, die GPS-Tracker seien notwendig, um Personen lokalisieren zu können. Nach Auskunft der IV-Stellen gebe es Personen, die an ihren Wohnorten nie anzutreffen seien, gerade bei Missbräuchen.

Telebasel will wissen, ob wir nun unsere Ärmsten härter als Verbrecher und Terroristen behandeln?

Museumskrise: Braucht es eine PUK?

Man reibt sich die Augen über die Zustände hinter den Fassaden der ‹Museumsstadt Basel›. Diese Woche hat der Grosse Rat 925‘000 Franken wegen Fehlkalkulationen im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau Kunstmuseum durchflutschen lassen.

Wie viel Geld wird in den nächsten Jahren auf ähnliche Weise bewilligt werden? Wer weiss es? Und vor allem: Wer sagt es? Wie die Tageswoche berichtete, wurde das entsprechende Konzept mit Druck und Tricksereien durchgeboxt. Es funktioniert offenbar nicht. Wer fordert und wer liefert Aufklärung und benennt Ross und Reiter?

Gleiches Bild im historischen Museum: Erschreckt nimmt man zur Kenntnis, dass auch das Historische Museum Basel zu optimistisch budgetiert und die Wirklichkeit mit fingierten Besucherzahlen geschönt hatte. Viele Exponate des Museums seien nicht inventarisiert, ja nicht mal lokalisierbar. Die Depotsituation wird als desolat beschrieben.

Schliesslich schreibt Barfi.ch: «Fehlen jetzt nur beim Musikmuseum ganze 150’000 Franken? Oder ist das ein altes Defizit? Sonja Kuhn, zusammen mit Kathrin Grögel frisch gebackene Kulturchefin, meint, das sei alles auf die Sparrunde 2010 zurückzuführen. Heisst das, in anderen Worten, man schaut seit sieben Jahren zu?»

Das Wort ‹Krise› verbitten sich allerdings die aktuell Zuständigen. Und das, angesichts der Lage, dass jetzt wegen fehlenden Geldes Leute entlassen werden (drei Personen über 50 Jahre im Kunstmuseum). Da wirkt es wie ein Hohn, wenn man auf einen Artikel von 2014 stösst, indem dargestellt wird, dass der damalige Departementschef Guy Morin allen Ernstes Gratiseintritte zu den staatlichen Museen prüfen lassen wollte.

So stellt sich die Frage, ob man nun einfach mit einer neuen Museumsstrategie, die seit sieben Jahren erwartet wird und von der offiziell nicht bekannt ist, wann sie vorgestellt wird, zur Tagesordnung übergehen darf.

Telebasel fragt: Soll der Basler Steuerzahler ohne jede Aufklärung einfach zahlen und das alles ausbaden? Oder soll er erfahren dürfen, wer hier was alles falsch machte und vielleicht auch weiterhin falsch macht? Braucht es eine Museums-PUK?