New Yorker Polizei wirft Verdächtigem Terrorunterstützung vor

Er soll am Montag, 11. Dezember 2017, eine selbst gebastelte Bombe während des Berufsverkehrs am Busbahnhof Port Authority in Manhattan gezündet haben. Laut Ermittlern soll der Mann im Internet Propaganda der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschaut haben. Die Polizei in Bangladesch, dem Heimatland des verdächtigen 27-Jährigen, befragte am Dienstag dessen Frau.

Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem «versuchten Terroranschlag». Neben dem mutmasslichen Einzeltäter wurden nach Behördenangaben drei weitere Menschen verletzt.

Bei dem Sprengsatz habe es sich um eine Art Rohrbombe gehandelt, die der mutmassliche Täter an seinem Körper getragen habe, sagte der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo. Es sei eine amateurhaft zusammengebaute Konstruktion gewesen.

Wie aus Gerichtsunterlagen hervorging, hatte sich der mutmassliche Täter am Morgen der Tat in einer Nachricht auf Facebook an Präsident Donald Trump gewandt. «Trump, Sie sind darin gescheitert, Ihre Nation zu beschützen», hiess es darin.

(sda reu dpa)