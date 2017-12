Karli «no ne Goal» wird 75!

Der Telebasel Talk vom 12. Dezember 2017 mit Karl ‹Karli› Odermatt.

Verehrt wurden schon viele im rotblauen Jubeltaumel dieser Stadt, aber keiner so wie ‹Karli›, der Mittelfeldspieler Karl Odermatt. Am kommenden Sonntag wird er 75 Jahre alt. Im Talk vom 12. Dezember 2017 spricht er über seine Erfolge und Niederlagen.

Schon viele Fussballer oder Torschützen haben sich im ‹Joggeli› die Verehrung der Fans erkämpft: Shaqiri, Giménez, Sommer, Knup, Streller, die Yakins oder als tragende Persönlichkeit Massimo Ceccaroni.

Aber der Name Karl Odermatt scheint über all diesen zu schweben, in der FCB-Mythengeschichte stärker zu strahlen – auch als derjenige von Ottmar Hitzfeld, der die ungleich längere und erfolgreichere Karriere im Top-Fussball machte. Niemand sang: «Ottmar, no ne Goal». Aber die ganze Stadt:

Odermatt steht für jene legendäre Benthaus-Generation (1965 – 1982), die in den Sechzigern und Siebzigern ‹goldene Jahre› feierte – und wie die olympischen Götter – das Mass von Ruhmesausdehnung und Leistungserwartung für heutige Tage festsetzte. Den Ruhm erwarb er sich nicht einfach als guter Torschütze (107 in 407 Spielen). Auch wurde der Benthaus-FCB nicht jedes Jahr automatisch Meister (mit Odermatt 1967, 1969, 1970, 1972, 1973), wie das heutzutage erwartet wird.

Karli begründete seinen Ruhm auch damit, dass er anders über seine Tore jubelte als alle andern: Sein Ehrgeiz, der Erfüllung fand, liessen den Mann auf dem Spielfeld sprühen. Die Kurve fühlte, der ist einer von uns und der kann scheinbar grösser werden als er ist: Indem er jede Emotion zur Anstachelung nutzte, indem er sich (und die anderen) zum Erfolg zwang.

Sein Leistungsdenken, seine Feiergelage entsprachen dem Geist der Zeit, machten ihn zum Mann der Stunde, der die Gesellschaftsschichten durchbrach. Im Rückblick hat es seinem Ruf nicht mal geschadet, dass er ab 1975 nicht mehr für den FC Basel Tore schoss sondern für die Young Boys.

Am 17. Dezember feiert Karl Odermatt seinen 75. Geburtstag. Telebasel gratuliert ihm herzlich.