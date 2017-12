USA verteidigen Entscheid zu Jerusalem

Mutige Entscheidungen wie jene zu Jerusalem zögen so etwas nach sich. Sie sei fest davon überzeugt, dass der Jerusalem-Entscheid den Friedensprozess vorantreibe. Mittlerweile sei Sonntag «und der Himmel ist nicht eingestürzt», sagte Haley.

Nicht anerkannter Anspruch

Trump hatte am Mittwoch im Alleingang erklärt, dass die USA Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen und die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen würden. Israel beansprucht ganz Jerusalem als seine unteilbare Hauptstadt. Dieser Anspruch wird international nicht anerkannt. Die Palästinenser wollen in Ost-Jerusalem die Hauptstadt eines unabhängigen Staates ausrufen.

Tödliche Unruhen

Die teils gewaltsamen Demonstrationen gegen Trumps Entscheidung dauerten derweil an. Bis zum Sonntag wurden dabei vier Palästinenser von israelischen Sicherheitskräften getötet. Zwei von ihnen starben bei Luftangriffen in Gaza, welche die israelische Luftwaffe als Reaktion auf Raketenangriffe aus dem Palästinensergebiet geflogen hatte.

Nach Angaben palästinensischer Gesundheitsdienste wurden seit Donnerstag bei Auseinandersetzungen mit israelischen Sicherheitskräften im Gazastreifen, in Ost-Jerusalem und im Westjordanland mindestens 1100 Menschen verletzt.

Bei einer Messer-Attacke eines Palästinensers am zentralen Busbahnhof in Jerusalem erlitt am Sonntag ein israelischer Wachmann schwere Verletzungen. Der 24-jährige Attentäter aus dem Westjordanland wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Die radikal-islamische Hamas rief am Sonntag die Palästinenser erneut zu einem Aufstand (Intifada) gegen Israel auf. Auch die Fatah von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas rief zu weiteren Protesten auf. Letzterer sagte ein Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence ab.

Warnung vor Gewaltspirale

Papst Franziskus warnte am Sonntag vor einer «neuen Spirale der Gewalt» in Jerusalem. Die Arabische Liga verurteilte die Entscheidung der USA als ernsten Bruch des internationalen Rechts und von Uno-Resolutionen. Das jordanische Parlament entschied, das 1994 geschlossene Friedensabkommen mit Israel auf den Prüfstand zu stellen.

Unweit der US-Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut kam es am Sonntag zu Demonstrationen und vereinzelter Gewalt gegen Trumps Entscheidung. In der indonesischen Hauptstadt Jakarta protestierten ebenfalls Tausende Menschen. Hunderte gingen auch in Rabat, der Hauptstadt Marokkos, auf die Strasse.

In Berlin demonstrierten am Sonntag rund 1000 Menschen gegen das Vorgehen der USA. Dabei wurde erneut eine israelische Flagge verbrannt. Bereits am Freitag waren bei einer pro-palästinensischen Kundgebung an der US-Botschaft am Brandenburger Tor zwei Flaggen Israels angezündet worden.

Aufforderung zu «mutigen Gesten»

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete Israel am Sonntag als «Terrorstaat» und Land der «Kindermörder». Diesen Worten trat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei einem Besuch in Paris vehement entgegen. Den Europäern warf er wegen ihrer Kritik am US-Entscheid «Scheinheiligkeit» vor.

Der französische Präsident Emmanuel Macron forderte Netanjahu nach dem gemeinsamen Treffen zu «mutigen Gesten» an die Palästinenser auf. Dazu zähle ein vorläufiger Baustopp für die jüdischen Siedlungen in den Palästinensergebieten. Einzige Möglichkeit, den Nahost-Konflikt beizulegen, sei eine Zwei-Staaten-Lösung, bekräftigte er.

Er habe dem israelischen Regierungschef seine Missbilligung der jüngsten Erklärungen Trumps ausgedrückt, sagte Macron. Zugleich verurteile er aber jegliche Bedrohung der Sicherheit Israels. (sda dpa afp reu)