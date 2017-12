Der Telebasel News Beitrag vom 9. Dezember 2017.

Basel Berset kann auch ‹Schnitzelbangg›

Wie eine Bundesrats-Sitzung so abläuft, kann man sich ungefähr vorstellen. Dass Alain Berset dies in ‹Schnitzelbangg›-Form vorträgt, hat wohl niemand an der Feier zur UNESCO-Auszeichnung der Basler Fasnacht erwartet.

«Hey Nai», «Hey Jo», «Hey Nai, «Hey Jo»… so beginnt Alain Bersets Kurz-‹Schnitzelbangg› über eine Bundesrats-Sitzung. In Versform endet er dann auch mit den Worten: «Wollen Sie wissen, worum’s geht? Lesen Sie das Protokoll des Bundesrats». (Video: Telebasel) Dass Alain Berset die Basler Fasnachts-Tradition auch gleich umgesetzt hat, erfreute viele der Gäste in der Kundenhalle der UBS. Und es sind sich wohl alle einig, die Basler Fasnacht ist in der repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit alles andere als fehl am Platz. 1 Kommentar

Was geschah bisher

Auch interessant