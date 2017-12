Vandalen zerstören frisch gepflanzte Jungbäume

In der Nacht vom 7. auf 8. Dezember 2017 haben Unbekannte in Riehen 14 Jungbäume mutwillig zerstört. Die frisch gepflanzten Mädchenhaarbäume mussten allesamt entsorgt werden.

Erst seit kurzem säumten die rund ein Meter hohen Bäume die Lörracherstrasse in Riehen. Nun haben Vandalen in einer Nacht- und Nebel-Aktion die Bäume gefällt oder teils so stark beschädigt, dass sie die Stadtgärtnerei ersetzen muss. Der entstandene Sachschaden belaufe sich dabei auf rund 60’000 Franken, schreibt die Abteilung Grünflächenunterhalt der Stadtgärtnerei Basel in einer Mitteilung.

Es werde einige Tage dauern, die verbliebenen Baumstümpfe, die Wurzelballen und die unterirdisch gelegte Bewässerungsanlage wegzuschaffen. Die Stadtgärtnerei beginne am 11. Dezember mit den Aufräumarbeiten.

Wann die Ersatzbäume gepflanzt werden sollen, sei noch unklar. Es sei jedoch schwierig, Bäume dieser Gattung in der erforderlichen Grösse und Qualität zu finden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Fragt sich nur, wer es auf die Bäume abgesehen hatte. Die Stadtgärtnerei erstattete Strafanzeige gegen Unbekannt.