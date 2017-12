Trump erkennt Jerusalem als Hauptstadt Israels an

Trump bezeichnete seine Entscheidung, die schon im Vorfeld Furcht vor einem neuen Flächenbrand im Nahen Osten ausgelöst hatte, als «lange überfälligen Schritt». Dadurch solle der Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern vorangebracht werden.

Allerdings stellt der Beschluss des US-Präsidenten einen Tabu-Bruch dar. Der Status von Jerusalem ist einer der grössten Streitpunkte im Nahost-Konflikt.

Standpunkt der internationalen Gemeinschaft ist deshalb, dass der Status der Stadt nur in Friedensgesprächen zwischen Palästinensern und Israelis geklärt werden kann. Die Palästinenser reklamieren den Ostteil von Jerusalem als künftige Hauptstadt ihres angestrebten eigenen Staates.

Trump betonte jedoch, dass seine Entscheidung das Engagement seines Landes für einen «dauerhaften Frieden» im Nahen Osten nicht in Frage stelle. Seine Regierung beziehe damit keine Position dazu, wie am Ende die «genauen Grenzen der israelischen Souveränität» im Stadtgebiet von Jerusalem aussehen sollten. Die Grenzstreitigkeiten seien eine Angelegenheit, die zwischen Israelis und Palästinensern geklärt werden müsse.

Israel hatte 1967 während des Sechs-Tage-Krieges den arabisch geprägten Ostteil der Stadt erobert und später annektiert. Es beansprucht ganz Jerusalem als seine unteilbare Hauptstadt. Dieser Anspruch wird international nicht anerkannt. Unter anderem erkennt die UNO nicht ganz Jerusalem als Israels Hauptstadt an.

Die bereits zuvor von hochrangigen Regierungsvertretern angekündigte Entscheidung des Weissen Hauses hat mit Ausnahme von Israel in vielen Ländern der Welt teils scharfen Protest hervorgerufen.

Israel begrüsst Entscheidung

«Die US-Unterstützung für Israel ist sehr stark, die Kurve steigt immer weiter an», sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Auch Präsident Reuven Rivlin begrüsste die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch Trump. «Es gibt kein passenderes oder schöneres Geschenk, jetzt wo wir uns 70 Jahren Unabhängigkeit des Staates Israel nähern», sagte Rivlin am Mittwochabend.

Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas hingegen verurteilte Trumps Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Saeb Erakat, warf Trump die Zerschlagung der Zwei-Staaten-Lösung vor.

Hamas: Kriegserklärung

Auch die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas verurteilte die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch Trump. «Trumps Entscheidung (…) wird die historischen und geografischen Fakten nicht verändern», sagte Hamas-Chef Ismail Hanija am Mittwochabend. Andere Hamas-Führungsmitglieder bezeichneten Trumps Entscheidung als Kriegserklärung.

Vor allem die arabischen Nachbarn Israels reagierten empört. «Diese Massnahme ist ein Schlag für die arabisch-amerikanischen Beziehungen und für die amerikanische Rolle als Vermittler zwischen Palästinensern und Israelis. Sie erschüttert das Vertrauen der Araber in die Neutralität der Amerikaner», sagte Ahmed Abu al-Ghait, Generalsekretär der Arabischen Liga. Die Arabische Liga berief für Samstag eine Dringlichkeitssitzung in Kairo ein.

UNO pocht auf Zwei-Staaten-Lösung

UNO-Generalsekretär António Guterres betonte die Notwendigkeit einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten. «Es gibt keinen Plan B», sagte Guterres am Mittwoch in New York kurz nach Trumps Ankündigung. «Ich habe mich immer wieder gegen einseitige Massnahmen ausgesprochen, die die Aussichten auf einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern gefährden würden», sagte Guterres.

Der endgültige politische Status Jerusalems müsse durch direkte Verhandlungen beider Seiten auf Grundlage von UNO-Resolutionen beschlossen werden, sagte Guterres. Auch der Papst äusserte sich kritisch. Ein Sprecher des Kremls in Moskau äusserte sich ebenfalls besorgt.

Die EU-Aussenbeaufragte Federica Mogherini forderte die Palästinenser zur «Zurückhaltung» auf. Sie bekräftigte zugleich die Position der Europäischen Union, wonach der endgültige Status Jerusalems das Ergebnis eines «wirklichen Friedensprozesses mit einer Zweistaaten-Lösung» sein müsse.

Erdogan will Beziehungen abbrechen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drohte den USA offen: «Herr Trump, Jerusalem ist die rote Linie der Muslime», sagte er. «Das kann soweit gehen, dass wir unsere diplomatischen Beziehungen zu Israel abbrechen.» Erdogan lud Vertreter arabischer Staaten für Mittwoch kommender Woche zu einem Gipfel in Istanbul ein.

Mehrere palästinensische Gruppierungen haben aus Empörung über die US-Entscheidung von Mittwoch an zu drei «Tagen des Zorns» aufgerufen.

In der Nähe von Bethlehem kam es zu einer Konfrontation zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten. In Bethlehem hatten Demonstranten schon am Dienstagabend Bilder von Trump verbrannt. In Gaza zündeten am Mittwoch hunderte Demonstranten Trump-Bilder und US-Flaggen an.

Entscheidung wird von allen Seiten kritisiert

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA als Rechtsverletzung kritisiert. Es handle sich um eine einseitige Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, sagte Macron am Mittwochabend beim Abschluss seines Algerien-Besuches in Algier.

«Diese Entscheidung verletzt internationales Recht und alle UNO-Resolutionen», sagte Macron. Er rief zur Ruhe auf. «Wir müssen um jeden Preis Gewalttätigkeiten vermeiden und den Dialog bevorzugen.»

Macron hatte sich bereits nach einem Telefongespräch mit Trump zu Wochenbeginn dafür ausgesprochen, dass der Status Jerusalems im Rahmen der Friedensverhandlungen von Israelis und Palästinensern festgelegt werden müsse.

Das Aussendepartement in Bern wollte sich am Donnerstagvormittag mit der Geschäftsträgerin der US-Botschaft treffen und danach an die Öffentlichkeit treten, um die Schweizer Position zu Trumps Entscheidung zu erläutern.

Auch Gesellschaft Schweiz-Palästina verurteilt Entscheidung

Die Gesellschaft Schweiz-Palästina (GSP) verurteilt das Vorhaben von US-Präsident Donald Trump, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Dies komme einer definitiven Anerkennung der israelischen Annexion Jerusalems gleich.

Der Schritt verstosse zudem gegen eine Resolution des UNO-Sicherheitsrates und breche internationales Recht, teilte die GSP am Mittwochabend mit. Die Annexion von Ostjerusalem durch Israel werde international nicht anerkannt, nur die USA setzten sich darüber hinweg.

Die Vereinigten Staaten disqualifizierten sich mit ihrem Beschluss als Vermittler im Nahostkonflikt, «denn eindeutiger könnte die einseitige Parteinahme für Israel nicht sein», heisst es in der Mitteilung weiter. Die GSP sieht nicht nur die Zwei-Staaten-Lösung gefährdet, sondern es sei klar, dass der «Friedensprozess» niemals zu einem Frieden führen werde.

EDA informiert am Donnerstag

Das Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda mit, es habe die Entscheidung der USA zur Kenntnis genommen, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Die Schweizer Reaktion darauf werde der Geschäftsträgerin der US-Botschaft in Bern am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Nach diesem Treffen werde auch die Öffentlichkeit über die offizielle Stellungnahme der Schweiz informiert.

US-Botschafter Edward McMullen hat sein Amt in Bern erst im November angetreten. Derzeit weilt er vorübergehend in den Vereinigten Staaten, wie der Webseite der Botschaft zu entnehmen ist.

Für Abbas haben USA ihre Vermittlerrolle verspielt

Nach der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen, können die USA nach den Worten von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas nicht länger eine Rolle als Vermittler zwischen den Konfliktparteien spielen.

«Diese beklagenswerten und unannehmbaren Massnahmen untergraben bewusst alle Friedensbemühungen», sagte Abbas am Mittwochabend im palästinensischen Fernsehen. Damit gebe Washington seine «Rolle als Förderer des Friedensprozesses» auf, den es im vergangenen Jahrzehnt innegehabt habe.

Trump hatte zuvor mit der jahrzehntelangen Nahostpolitik seines Landes radikal gebrochen und Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anerkannt. Zugleich wies er das US-Aussenministerium an, sofort mit den Vorbereitungen für den Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu beginnen, wie er am Mittwoch in einer Ansprache im Weissen Haus mitteilte.

