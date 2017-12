(Symbolbild: Keystone)

Basel 14 Velofahrern droht Verzeigung

Die Kantonspolizei Basel-Stadt führte am Freitagmittag eine einstündige Verkehrskontrolle an der Schifflände durch. Das Ergebnis: 14 Velofahrerinnen und Velofahrern droht eine Überweisung mit Antrag, also eine Verzeigung, an die Strafbefehlsabteilung der Staatsanwaltschaft.

Diese 14 Velofahrende überholten ein an der Haltestelle stehendes Tram, teilte das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt in einer Medienmitteilung mit. Die Kontrolle fand am Freitag, 01. Dezember 2017, ab 12:45 Uhr statt. Zwölf der 14 Lenker wurden angehalten, weil sie ein stehendes Tram überholten, dass seine Türen noch geöffnet oder aktiv hatte. Zwei weitere Personen überholten ein Tram links auf der Gegenfahrbahn. Eine fünfzehnte Person muss auch mit einer Überweisung mit Antrag rechnen, da sie mit einem Velo unterwegs war, das sich in vorschriftswidrigem Zustand befand. 1 Kommentar

