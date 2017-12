Beitrag in den Telebasel News vom 2. Dezember 2017. (Video: Telebasel)

Basel Demonstration gegen Sklaverei und Gefängnislager in Libyen

Mehrere dutzend Menschen haben am Nachmittag vom 2. Dezember 2017, in Basel gegen Sklaverei und die Zustände in den Lagern, in denen Migranten in Libyen festgehalten werden, demonstriert.

Organisiert wurde die Demonstration von der Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel. Der Demonstrationszug zog von der Dreirosenbrücke friedlich durch die Stadt. (sda /mbr) 1 Kommentar

Was geschah bisher

Auch interessant