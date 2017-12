Hier hilft alles Kratzen nichts mehr: Auto am Genfersee im Februar 2012. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Basel Tipps gegen vereiste Autoscheiben

Kaum fallen die Temperaturen in Richtung Gefrierpunkt, beginnt das lästige Kratzen auf den Autoscheiben wieder. Was hilft und was man besser lassen sollte - eine Übersicht.

Es geht langsam Richtung Winter. Die Temperaturen sinken und die Vorfreude auf Weihnachten steigt auch schon. Aber die kühlen Temperaturen bringen am Morgen so manchen Autofahrer ins Schwitzen – Eiskratzen-Alarm! Hier eine Übersicht, wie Sie das lästige Eis vor der Fahrt loswerden. Kratzen, kratzen, kratzen… Der Klassiker unter den Enteisungsmethoden. Eiskratzer ansetzen und los. Vorteil: Das Eis lässt sich effektiv von der Scheibe entfernen. Der Fahrt am Morgen steht nichts mehr im Wege. Nachteil: Die Arbeit ist mühsam und zeitraubend. Und wer will schon noch früher aufstehen? Tipp: Kaufen Sie sich einen Eiskratzer mit integriertem Handschuh. So friert wenigstens Ihre Hand nicht ein. Mit Chemie gegen Eis Wem das Kratzen zu anstrengend ist, empfiehlt sich ein Enteisungs-Spray. Auftragen, polieren und fertig. Vorteil: Mit dem Spray löst sich das Eis fast von alleine. Die Anstrengung hält sich in Grenzen. Nachteil: Sprays kosten Geld. Wird es ein langer und kalter Winter, kann das teuer werden. Tipp: Nicht zu viel auftragen und mit dem Eiskratzer immer wieder verteilen. Lass das Eis schmelzen Hat die Bettflasche der vergangenen Nacht noch Restwärme, dann kann diese am Morgen für die Eisschmelze an der Windschutzscheibe benutzt werden. Falls nicht: Füllen Sie eine Wärmflasche mit warmem Wasser (nicht kochend!). Drücken Sie die Luft aus der Flasche und legen Sie die Wärmflasche auf das Armaturenbrett. Warten Sie etwa 15 Minuten. Positiv: Die Eisschmelze passiert wie von alleine. Der Scheibenwischer wird den Rest erledigen. Negativ: Die Anwendung für alle Scheiben des Autos könnte sich als zeitintensiv herausstellen. Zudem braucht eine morgendliche Bettflaschenbehandlung für das Auto auch Zeit. Tipp: Beschleunige den Prozess mit zwei Bettflaschen 😉 Besser kein Eis an der Scheibe Wem das alles nicht passt, sollte sein Auto einfach in die Wärme stellen oder die Scheiben vor Frost schützen. Dafür eignen sich unter anderem diese Dinger, welche man über das Auto wirft. Für alle, die so ein Ding kaufen wollen: Sie heissen Vollgarage – kein Witz – oder KFZ-Schutzdecken. Diese gibt es für beinahe alle Modelle und in verschiedenen Ausführungen. Alternativ gibt es auch Eisschutzfolien. Diese haben den Vorteil, dass sie handlicher sind als Vollgaragen. Positiv: Eiskratzen wird dank dieser Vorbeugung überflüssig. Negativ: Wieder muss ein Autozubehör gekauft werden. Zudem bringt das Installieren bzw. Deinstallieren so seinen Aufwand mit sich. Tipp: Wer kein Geld investieren will, kann auch ein Pappschild unter den Scheibenwischer klemmen. Nur aufgepasst. Steigen die Temperaturen über Null und es regnet, gibt das eine ziemliche Sauerei. 😱 Zum Schluss – So nicht! Wasser: Ob heiss oder kalt. Im besten Fall wird die Eisfläche auf der Scheibe mit Wasser zum Eispanzer. Im schlechtesten Fall platzt die Scheibe. Also Finger davon!

Heizung starten: Bitte nicht! Denken Sie an die Umwelt – und an vom Lärm genervte Nachbarn. Zudem ist es verboten, den Motor einfach so laufen zu lassen. Und: Im schlechtesten Fall ist das unbeaufsichtigte Auto mit laufendem Motor nach dem Zähneputzen weg. Übrigens: Für alle, die schlaumeierisch nur ein Guckloch an der Frontscheibe enteisen und dann glauben, die Sache sei damit erledigt: Das genügt nicht! Vor der Fahrt müssen immer alle Scheiben ganz vom Eis befreit werden. Wen die Polizei erwischt, riskiert eine saftige Buse! 1 Kommentar

