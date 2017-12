Der Telebasel Talk vom 30. November 2017 mit Aviva Rocks.

Am Wochenende eröffnet die Porno-Messe Extasia in der Messe Basel. 10'000 Besucher verzeichnet die Messe im Schnitt. Unter den Porno-Stars ist dieses Jahr auch die 27-jährige Zürcherin Aviva Rocks. Warum spielt die Zürcherin im Sex-Business mit? Im Talk, ab 18:40 Uhr.

Gelernt hatte Aviva Thoma Hundecoiffeuse. Dann kommt der Standardsatz: «Ich war jung und brauchte das Geld». Vor fünf Jahren begann sie mit Porno-Drehs, auch im Ausland. Dies habe sich jedoch für sie finanziell nicht gelohnt. Mittlerweile betreibt sie unter ihrem Darstellerinnen-Namen Aviva Rocks eine Porno-Clip-Plattform. Ihr Hauptjob, den sie bei sich zuhause in Zürich erledigt. Davon könne sie leben.

Dieses Jahr tritt sie erneut als ‹Star›, neben Micaela Schäfer und Milo Moiré, an der Porno-Messe Extasia (1. bis 3. Dezember) auf, die zum achten Mal in Basel stattfindet (zum zweiten Mal in der Messe). 10’000 Besucher ziehe die Extasia jeweils an, so die Veranstalter. Geboten werden verschiedenartige Strip-Shows, verkauft werden Filme und Hilfsmittel.

Pro Sekunde 30’000 Pornoclips

Weltweit sollen, so Schätzungen, pro Sekunde 30’000 Pornoclips abgerufen werden. Begriffe wie ‹Porno› oder ‹Sex› gehören zwar nicht zu den Spitzenreitern unter den Google-Aufrufen, aber der Online-Sex ist ein Milliarden-Geschäft, das mitten im gesellschaftlichen Mainstream steht. Und dennoch ist es ein schambesetztes Tabuthema, das fast nur im Boulevard-Stil öffentlich wird. Etwa so: Das Sexvideo eines Hollywood-Stars «taucht auf» im Netz. Schauspielerin XY drehte früher Pornos. Oder: Psychiater AB warnt vor Porno-Sucht.

Frauen als industrielle Nutzware?

Heftig gestritten wurde über die ‹Sternstunde Philosophie›-Sendung ‹Phänomen Pornographie›. Kritiker sprachen von Quotengeilheit. Sicher ist, dass Porno hauptsächlich von Männern konsumiert wird, und dass sich dabei manche in stundenlangen Computer-Sessions verlieren. Kritisiert wird der Ausverkauf oder die Ausbeutung der Frau als Lustobjekt. Hinterfragt wird deren virtuelle Dauerverfügbarkeit als industrielle Nutzware, entsprechend auch das Frauenbild der Konsumenten.