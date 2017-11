Schweiz verurteilt erneuten Raketentest Nordkoreas

Die Schweiz sei überzeugt, dass eine Lösung in der Nordkorea-Krise nur mit Dialog und einem diplomatischen Prozess gefunden werden könne. Die Schweiz unterhalte mit allen Konfliktparteien diplomatische Beziehungen und sei bereit auf Gesuche einzugehen, welche zur Stabilität in der Region beitrügen.

Der neue Raketentest Nordkoreas stelle eine Gefahr für internationalen Frieden und Sicherheit dar, schreibt das EDA weiter. Zudem verstosse er gegen mehrere UNO-Resolutionen.

Russland ruft zur Ruhe auf

Die russische Staatsführung hat nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas zur Ruhe aufgerufen. «Es gibt keinen Zweifel, das ist ein provokanter Schritt», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Das könne zu weiteren Spannungen führen und eine Lösung des Konflikts verzögern. «Wir hoffen, dass es allen Seiten gelingt, Zurückhaltung zu bewahren.» Das sei nötig, um eine Katastrophe in der Region zu verhindern, sagte Peskow nach Angaben der Agentur ‹Tass›.

Zuvor hat Nordkorea erneut eine Langstreckenrakete getestet. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs erreichte der Flugkörper eine Höhe von 4’500 Kilometern und flog etwa 960 Kilometer weit in Richtung der japanischen Küste, bevor er ins Meer stürzte. Russland und China gelten als die Länder mit dem grössten Einfluss auf die Führung in Pjöngjang. Moskau hatte wiederholt zu Verhandlungen aufgerufen.

(sda dpa)