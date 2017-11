Der Telebasel News Beitrag vom 28. November 2017.

Basel Wer kontrolliert Airbnb?

In Basel-Stadt tritt auf 2018 ein neues Gesetz in Kraft, das die Parallel-Hotellerie regelt. Wer in Basel zum Beispiel bei Airbnb-Anbietern übernachtet, soll künftig die obligatorische Gasttaxe bezahlen. Doch treten dabei auch Schwierigkeiten auf.

Was einfach klingt, ist in der Praxis komplexer. Zwei Schwierigkeiten ergeben sich: Wie lange darf vermietet werden, bis es eine Bewilligung braucht? Dabei stellt sich auch die Frage, ab wann der Wohnraum zweckentfremdet wird. Ebenfalls muss geklärt werden, wer eigentlich kontrolliert, ob sich Airbnb auch wirklich anmelden und Gasttaxe zahlen? Die Verhandlungen mit Airbnb seien schon im Gange, sagt Samuel Hess, Leiter Wirtschaft gegenüber Telebasel. «Wir haben aber noch kein Vertrag, der auf beiden Seiten unterschriftsbereit wäre». Dies sei einfach ein längerer Prozess. In Zukunft zahle man die Gasttaxe gleich bei der Buchung über Airbnb, erklärt Hess. Samuel Hess im Interview mit Telebasel. (Video: Telebasel) Neu im Gesetzt steht auch, dass einen anerkannte Revisionsgesellschaft dafür bürgt, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. «Ich gehe aber nicht davon aus, dass Airbnb uns betrügen möchte. Denn wir könnten diese Vereinbarung auch künden, also Airbnb auch, aber ich denke es gibt da kein Interesse, den Kanton irgendwie über den Tisch zu ziehen», sagt Hess. Gleich lange Spiesse Mit dem neuen Gasttaxen-Gesetz möchte die Regierung dafür sorgen, dass Hotels und Betriebe der Parahotellerie gleich lange Spiesse haben. Erst der Vermittlungsplattformen-Boom und dessen Auswirkungen auf die Hotellerie und Wohnungsmarkt hat auch private Gelegenheitsvermieter in den Fokus gerückt. Das Wort Beherbergung warf aber damals im Grossen Rat einige Fragen auf, wie Peter Bochsler in seiner Rede thematisierte. (Video: Telebasel) Negative Auswirkungen auf Wohnungsmarkt Solche Vermittlungsplattformen haben auch negative Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt, vor allem in Städten, die stark vom Tourismus geprägt sind und eine tiefe Leerstandsquote haben, so wie beispielsweise Basel. Zu diesem Schluss kam eine Studie des Inura-Instituts Zürich. Die negativen Auswirkungen unter solchen Voraussetzungen können steigende Mieten und Liegenschaftspreise sein. Dadurch entstehen Verdrängungsprozesse. Kommerzielle Anbieter, die auf Airbnb aktiv sind, betreiben mehrere Objekte gleichzeitig – Spitzenreiter in der Schweiz war 2016 ein Anbieter mit 105 Objekten. Bald mehr Airbnb als Hotels Die Zahl der Airbnb-Anbieter nimmt in auch immer weiter zu. In Basel werden mittlerweile über 6’000 Betten via der Übernachtungsplattform Airbnb vermittelt, die Zahlen steigen laufend. Beim Hotellerieverband zeigte man sich bestürzt: «Dass die Anzahl Betten so schnell und so stark zugenommen hat, hätte ich nicht gedacht», gesteht der Präsident von Hotelleriesuisse Basel Felix Hauser gegenüber der bz Basel. 1 Kommentar

