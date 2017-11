Auf Reisen: Papst Franziskus. (Archivbild: AP Photo/Andrew Medichini, pool)

International Papst Franziskus trifft in Myanmar Vertreter anderer Religionen

Papst Franziskus ist am zweiten Tag seines Besuchs in Myanmar mit Vertretern anderer Religionen zusammengekommen. An dem Treffen nahmen am Dienstag, 28. November 2017, neben Vertretern der buddhistischen Bevölkerungsmehrheit auch Muslime, Juden und Hindus teil.

In dem etwa 40-minütigen Gespräch in der ehemaligen Hauptstadt Rangun rief Franziskus nach Angaben des Vatikans alle dazu auf, sich wie “Brüder” zu verhalten. Dies sei der einzige Weg, um Frieden zu schaffen. Später steht auch ein Treffen mit der international umstrittenen Regierungschefin Aung San Suu Kyi auf dem Programm. Die Friedensnobelpreisträgerin wird dafür kritisiert, dass sie das Militär bei der Verfolgung der muslimischen Minderheit der Rohingya gewähren lasse. Mit Spannung wird erwartet, ob sich der Papst direkt zu dem Konflikt äussert und das Wort “Rohingya” ausspricht. Die katholische Kirche vor Ort hatte ihm davon abgeraten, um den Konflikt nicht weiter zu schüren. Aus Furcht vor Verfolgung sind seit dem Sommer mehr als 600’000 Muslime aus Myanmar (früher: Birma) in das muslimische Nachbarland Bangladesch geflohen. (sda dpa) 1 Kommentar

Auch interessant