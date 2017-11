Die Toten Hosen in Basel

Campino rockt die Joggelihalle. (Video: Telebasel)

Die deutsche Kultband kommt mit ihrem neuen Album ‹Laune der Natur› nach Basel. Die Toten Hosen spielen in der ausverkauften St. Jakobhalle. Die Tickets für das Konzert waren im Vorverkauf innert Minuten weg.

Die Toten Hosen brachten bereits Anfang Mai 2017 ihr neues Album auf dem Markt. Das Cover trägt den Schriftzug ‹Laune der Natur›. Der Tonträger schoss am 12.5.2017 gleich auf Platz eins der Deutschen Album-Charts.

Die Toten Hosen sind bekannt für nahen Kontakt zu den Fans. Das war auch am 28. November in der St. Jakobshalle nicht anders. Die Menge tobte während Campino und Co. einen Hit nach dem nächsten zum Besten gaben. Vor der ganzen Sause traf Glam den Bassist Andi, der mit bürgerlichem Namen Andreas Meurer heisst, zum Interview.

1/38 Glam Moderator Heiko Latscha mit Hosen-Bassist Andreas Meurer. Bild: Telebasel)

2/38 Immer mit dabei seit diesem Jahr: Bandmaskottchen «Mannie»... Das Bier vermutlich auch. (Bild: Telebasel)

5/38 Die Vorband der Toten Hosen: ‹The Addicts›. (Bild: Telebasel)

6/38 Dann ist es soweit. DIe Toten Hosen beginnen mit ihrem Konzert. (Bild: Telebasel)

Eröffnung mit ‹Urknall›

«Einen wunderschönen guten Abend Basel!!!». Kurz nach 21 Uhr war es endlich soweit und die Toten Hosen eröffneten das Konzert mit einem ‹Urknall›. Von der ersten Minuten an tobte die Menge und sang lautstark mit.

(Video: Telebasel)

Ein Bad in der Menge gefällig? Ziemlich zu Beginn der Show sorgte der neue Hit ‹Laune der Natur› für Stimmung.

(Video: Telebasel)

Spätestens aber Song ‹Bonnie & Clyde› riss auch den letzten Zuschauer vom Sitz und die Menge tobte.

(Video: Telebasel)

Bevor die Hosen die Bühne in Beschlag nahmen, spielte die Vorband ‹The Adicts› für das Basler Publikum.

(Video: Telebasel)

Um etwa 23:20 beendeten die Toten Hosen einen unvergesslichen Abend traditionsgemäss mit ‹You’ll Never Walk Alone›. Eine gelungener Abend mit vielen Hit und Klassikern.

Beliebte Tickets

Die Konzerte der Toten Hosen gehören definitiv zu den heissbegertesten im Herbst und Winter 2017. 22’000 Tickets für die Shows in Basel und Zürich am 10. und 28. November waren innert fünf Minuten ausverkauft. Doch wer die Toten Hosen in der Schweiz noch einmal live erleben möchte, kann dies nächstes Jah