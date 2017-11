Bahnhof SBB ist gefährlichste Haltestelle der Schweiz

Der Telebasel News-Beitrag vom 26. November 2017

In Basel und Zürich kommt es regelmässig zu Unfällen zwischen Trams und Fussgängern. Der Bahnhof SBB ist dabei die gefährlichste Haltestelle der Schweiz. Dies ergaben Recherchen der ‹SonntagsZeitung›.

Am Bahnhof SBB alleine seien in den letzten zwei Jahren sechs Passanten von einem Tram angefahren und verletzt worden, einer von ihnen schwer, berichtet die ‹SonntagsZeitung› in Bezug auf die ihnen vorliegenden Unfalldaten des Bundesamts für Verkehr (BAV) für die Jahre 2010 bis 2016. Besonders stark betroffen sind Basel und Zürich. Zehn der zwölf gefährlichsten Tramhaltestellen der Schweiz befinden sich in den beiden Städten. In den Top fünf fällt der Name Basel dreimal.

Kollisionen zwischen Fussgängern und Trams (2010-2016): Anzahl verletzter und toter Fussgänger

Basel Bahnhof SBB: Zwei Schwerverletzte; acht Leichtverletzte

Zürich Stauffacher: Zwei Schwerverletzte; fünf Leichtverletzte

Basel Barfüsserplazt: Drei Schwerverletzte; drei Leichtverletzte

Basel Heuwaage: Ein Schwerverletzter; fünf Leichtverletzte

Genf Plainpalais: Sechs Leichtverletzte

Basel Aeschenplatz: Zwei Schwerverletzte; zwei Leichtverletzte

Basel Bankverein: Drei Schwerverletzte; ein Leichtverletzter

Basel St. Jakob: Vier Leichtverletzte

Genf Butini: Ein Toter; drei Leichtverletzte

Zürich Albisreiderplatz: Ein Toter; zwei Schwerverletzte; ein Leichtverletzter

Zürich Central: Zwei Schwerverletzte; zwei leichtverletzte

Zürich Goldbrunnenplatz: Ein Schwerverletzter; drei Leichtverletzte

Statistisch gesehen komme es in Basel einmal im Monat zu einer Kollision zwischen einem Passanten und einem Tram, berichtet die ‹SonntagsZeitung›. In Zürich sogar noch etwas häufiger, nämlich alle zwei Wochen. Basler Trams sollen jedoch schweizweit das höchste Unfallrisiko im Verhältnis zu den zurückgelegten Strecken und dem Fahrgastaufkommen haben. Gemäss ‹SonntagsZeitung› kommt es in Basel alle 19,1 Millionen, in Zürich alle 19,7 Millionen Personenkilometer zu einem Unfall. In Bern hingegen nur alle 31,1 Millionen Personenkilometer.

Je weniger Kreuzungspunkte das Tram mit den restlichen Verkehrsteilnehmern und den Fussgängern hat, desto sicherer können die Trams ihren Weg zurücklegen. «Trams in verschiedenen Städten verkehren unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen», teilt das BAV auf Anfrage der ‹Sonntagszeitung› mit.

Tramchauffeure sind unzufrieden

Tramchauffeure beklagen, dass die ständig steigenden Ansprüche in Sachen Kundenservice zu Lasten der Sicherheit gehen. Sie sollen freundlich sein, Auskünfte erteilen und dem Fahrgast ein gutes Erlebnis bieten. «Der Tramchauffeur sitzt hinter einem geöffneten Glasfenster. Jeder kann mit ihm sprechen. Das lenkt ab», sagt Gewerkschaftssekretär Duri Beer zur Sonntagszeitung.

Trotz der schwierigen Verkehrssituation und des hohen Unfallrisikos seien weder VBZ noch die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) bereit, Abstriche zu machen, wenn es um die Zufriedenheit ihrer Kunden geht. War es früher seine Aufgabe, sicher zu fahren, sei der Tramchauffeur heute auch für das «Erlebnis» der Fahrgäste zuständig. «Das Fahrpersonal ist das Gesicht der BVB und gibt Auskunft zu Fragen aller Art», sagt BVB-Sprecher Benjamin Schmid weiter zur Sonntagszeitung.

Ein Chauffeur soll gewinnend und kommunikativ auftreten, unter Zeitdruck sehr guten Kundendienst leisten und Ortsunkundige aktiv unterstützen – so steht es explizit in den Verhaltensgrundlagen für den VBZ-Fahrdienst.