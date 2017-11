Schweizer Marathon-Rekordhalter Tadesse Abraham ist auch dieses Jahr am Basler Stadtlauf am Start. (Bild: Keystone)

Basel Basler Stadtlauf mit prominenter Besetzung

Es ist wieder soweit. Am Samstag, 25. November 2017, findet der 35. Stadtlauf in Basel statt. Wie immer gibt es am Abend zuerst das Rennen für Kinder und Amateure. Gefolgt von den Elite-Läufern. Da ist dieses Jahr bei den Frauen, wie auch bei den Männern ein prominentes Gesicht dabei.

Beim Amateur- und Kinderrennen haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Gelegenheit, ihre Passion zum Laufsport in einem Wettkampf auszuleben. Wie jedes Jahr lockt der Stadtlauf tausende Menschen auf die Strasse. Mit der einmaligen Stimmung der Dunkelheit und im Licht der Strassenlaternen laufen die Massen durch die Innenstadt. Alle Kategorien starten auf dem Münsterplatz und enden auf dem Marktplatz. Dazwischen sind die Strecken und Distanzen von Kategorie zu Kategorie unterschiedlich. Hochkarätiges Teilnehmerfeld In der Kategorie Elite ist bei beiden Geschlechtern Prominenz aus dem Laufsport anwesend. Bei den Frauen geht mit Selina Büchel die sechsfache Schweizermeisterin und zweifache Hallen-Europameisterin über 800 m an den Start. Auch bei den Männern ist Qualität garantiert. Mit Tadesse Abraham kommt der Schweizer Rekordhalter im Marathon (2h 06min 40sek) nach Basel. Ausserdem ist er auch Europameister 2016 über die Halbmarathondistanz. Das Programm am Stadtlauf Zeit Kategorie Jahrgang Distanz 17:00 u06m Binggis Buebe 2012 1 km || u08m Binggis Buebe 2010-11 1 km 17:06 u06f Binggis Meitli 2012 1 km || u08f Binggis Meitli 2010-11 1 km 17:12 u10m Schüler 2008-09 1 km 17:18 u10f Schülerinnen 2008-09 1 km 17:24 u12m Schüler 2006-07 1 km 17:30 u12f Schülerinnen 2006-07 1 km 17:36 u14m Schüler 2004-05 3.25 km || u16m Schüler 2002-03 3.25 km 17:42 u14f Schülerinnen 2004-05 3.25 km || u16f Schülerinnen 2002-03 3.25 km 18:05 u18f Juniorinnen 2000-01 5.5 km || u20f Juniorinnen 1998-99 5.5 km || F20 Frauen 1988-97 5.5 km || F30 Frauen 1983-87 5.5 km 18:45 u18m Junioren 2000-01 5.5 km || u20m Junioren 1998-99 5.5 km || M20 Männer 1988-97 5.5 km || M30 Männer 1983-87 5.5 km 19:25 M35 Männer 1978-82 5.5 km || M40 Männer 1973-77 5.5 km 20:00 F35 Frauen 1978-82 5.5 km || F40 Frauen 1973-77 5.5 km || F45 Frauen 1968-72 5.5 km || F50 Frauen 1963-67 5.5 km || F55 Frauen 1958-62 5.5 km || F60 Frauen 1953-57 5.5 km || F65 Frauen 1948-52 5.5 km || F70 Frauen 1947 + 5.5 km 20:35 M45 Männer 1968-72 5.5 km || M50 Männer 1963-67 5.5 km || M55 Männer 1958-62 5.5 km || M60 Männer 1953-57 5.5 km || M65 Männer 1948-52 5.5 km || M70 Männer 1947 + 5.5 km 21:11 Elite Frauen/Nachwuchs-Elite F 5.9 km/2.5 km 21:13 Elite Männer/Nachwuchs-Elite M 7.55 km/2.5 km Sehen Sie mehr vom diesjährigen Basler Stadtlauf in den Sportnews am Samstag und Sonntag, 25. und 26. November 2017, jeweils um 18:40 Uhr und stündlich ab 19:10 Uhr. Und am Montag, den 27. November 2017, gibt es einen ausführlichen Bericht über den Stadtlauf im Sportmagazin ab 19:40 Uhr. 1 Kommentar

Was geschah bisher

Auch interessant