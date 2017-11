Sigmar Gabriel und Angela Merkel am Dienstagmorgen im Bundestag. (Bild: keystone)

International Was macht der Bundestag nach dem Scheitern von Jamaika?

Der Bundestag hat sich in Deutschland vor Wochen konstituiert, eine neue Regierung in Berlin wird es nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen so schnell aber nicht geben. Was heisst das für die Parlamentarier?

Das Parlament ist voll handlungsfähig. Bei der Bundestagswahl wurden ja auch die Abgeordneten gewählt – nicht eine Regierung. So können Fraktionen Anträge einbringen, über die das Plenum abstimmt. Gesetze können verabschiedet und Beschlüsse getroffen werden. Praktisch ist es jedoch ohne tragfähige Koalition schwierig, Mehrheiten zu finden. Einsetzen eines Hauptausschusses Die meisten ständigen Ausschüsse werden noch nicht eingesetzt, da zum Beispiel der Vorsitz des Haushaltsausschusses in der Regel an die stärkste Oppositionsfraktion geht. Welche das ist, ergibt sich erst nach Bildung einer neuen Koalition. Der Bundestag hat am Dienstag – wie schon 2013 – vorerst einen Hauptausschuss mit 47 Mitgliedern eingesetzt, der für noch nicht festgelegte Ausschüsse stellvertretend alle Fragen bearbeitet. Mit Ausnahme der Linken stimmen die Abgeordneten der im Bundestag vertretenen Parteien dafür. Auf der Regierungsbank sitzen Vertreter des bisherigen schwarz-roten Kabinetts – bis zur Bildung einer neuen Koalition sind sie geschäftsführend im Amt. Politische Entscheidungen werden auf das Nötigste begrenzt. Parlamentarische Staatssekretäre – also die Vertreter, die der Bundestag zur Unterstützung in ein Ministerium schickt – sind bis zum Ende der geschäftsführenden Regierung im Amt. Telebasel hört sich in Deutschland um Was die Menschen im grenznahen Deutschland zum Scheitern der Jamaika-Koalition sagen und wie es ihrer Meinung nach im Bundestag weitergehen soll, sehen Sie in den Telebasel News vom 21. November 2017. (jwe/sda dpa reu) Mehr dazu laufend Online und am 21. November 2017 um 18:30 Uhr und ab 19:00 Uhr stündlich in den Telebasel News. 1 Kommentar

Was geschah bisher

Auch interessant