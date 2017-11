Der Euro verliert an Wert. (Symbolbild: Keystone)

International ‹Jamaika›-Ende in Deutschland setzt Euro zu

Die geplatzten Verhandlungen in Deutschland zur Bildung einer Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen haben dem Euro am Montag, 20. November, zugesetzt. Die Gemeinschaftswährung verlor ein halbes Prozent auf 1,1737 Dollar. Auch gegenüber dem Franken verlor der Euro an Wert.

Der Euro kostet im asiatischen Handel aktuell 1,1731 US-Dollar und damit nur etwas weniger als noch vor Bekanntwerden des Scheiterns der Gespräche zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen. Am späten Sonntagabend, 19. November, hatte der Kurs noch etwas unter 1,18 Dollar gestanden. Kurz vor Mitternacht liess die FDP die Verhandlungen überraschend platzen. «Diese Bewegung ist signifikant, aber nicht dramatisch», betonte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. «Wie es politisch in Berlin weitergeht, kann man heute Morgen nur schwer beurteilen. Jedoch ist das momentan gar nicht das Thema am Devisenmarkt.» Entscheidender seien die Entwicklung der Konjunktur und die anstehende Drosselung der EZB-Geldspritzen. Zum Franken zeichnete sich ein ähnliches Bild wie zum Dollar ab. Am Montagmorgen, 20. November kostete ein Euro etwa 1,1604 Franken. Im bisherigen Tagestief stand er aber bereits knapp unter der Marke von 1,16. Am Freitag bewegte sich der Kurs noch um die Marke von 1,17 Franken. (sda) 1 Kommentar

Was geschah bisher

Auch interessant