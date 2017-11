Jedem Gemüse sein Vertreter?

Raphael Fuhrer spricht über seinen Anzug im Grossen Rat. (Video: Telebasel)

Die Bevölkerung muss wieder vermehrt für Saisonalität und Nachhaltigkeit sensibilisiert werden, das finden die jungen Grünen. Raphael Fuhrer hat im Grossen Rat einen entsprechenden Anzug durchgebracht, Telebasel hat mit ihm gesprochen. Bekommt Basel-Stadt jetzt einen Gemüsebeauftragten?

Nicht jede Baslerin oder jeder Basler weiss, welches Gemüse gerade Saison hat. Das soll sich jetzt ändern, finden die jungen Grünen. Mit einer knappen Mehrheit hat der Grosse Rat am 15. November 2017 einem Anzug von Raphael Fuhrer zugestimmt und wendet sich jetzt mit einem Postulat an den Regierungsrat.

Im Rahmen des Bildungsauftrags des Kantos soll die Bevölkerung über die Saisonalität der Pflanzen und Lebensmittel, aber auch über deren Bewirtschaftung aufgeklärt werden. «Wir wohnen in einem sehr urbangeprägten Gebiet und die meisten Menschen haben nicht so viel Bezug zu landwirtschaftlichen Anbau», erklärt Fuhrer gegenüber Telebasel. Das Bedürfnis einer saisonalen und regionalen Ernährung sei aber durchaus vorhanden.

Zahlreiche Grünflächen in der Stadt

Fuhrer möchte, dass die Stadtgärtnerei der Bevölkerung auf spielerische Weise näher bringt, welches Gemüse gerade Saison hat. Im Anzug heisst es:

«Die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt profitiert von zahlreichen Freizeitanlagen und Grünflächen innerhalb des Stadtgebietes. Gerade für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt sind Naturerholungsräume und auch kleinere Grünflächen sehr wichtig. Für die Bewirtschaftung der Grünflächen im Kantonsgebiet sowie für den Unterhalt der Freizeitanlagen ist die Stadtgärtnerei zuständig.»

Wissen geht verloren

Insbesondere das Wissen über einen regionalen Anbau von Kulturpflanzen gehe in der heutige Zeit immer mehr verloren, dagegen nehme das Interesse immer weiter zu. Da der Kanton für ein umfassendes Bildungsangebot zuständig ist, sollte er sich demnach auch um das Wissen über die Natur und ihre Bewirtschaftung kümmern. Dabei ginge es um theoretisches Wissen, aber auch um die praktische Anwendung. So zum Beispiel auch biologischer Gartenbau und der Betrieb von Gemeinschaftsgärten.

«Viele Menschen haben keinen eigenen Garten oder sind nicht Teil eines Gemeinschaftsgartens», erklärt Fuhrer weiter. Hier müsste die Sensibilisierung stattfinden.

Zahlreiche Möglichkeit für sinnvolle Projekte

Durch ihre Zuständigkeit in diesem Bereich hätte die Stadtgärtnerei zahlreiche Möglichkeiten, sinnvolle Projekte in Bezug auf den Nahrungsmittelanbau umzusetzen oder sie zumindest zu unterstützen, heisst es im Anzug weiter.

Der LDP-Grossrat André Auderset ist da ganz anderer Meinung. Es gäbe bereits genügend solcher Angebote. «Die Stadtgärtnerei hat weiss Gott besseres zu tun, als der Bevölkerung zu zeigen, wo eine Kartoffel wächst».

Es gab bereits zahlreiche Vorstösse zum Thema ‹Urban Gardening›. So verpflichte sich nun der Regierungsrat in der Beantwortung eben jener Vorstössse, engagierte Personen bei der Klärung von möglichen Standorten zu unterstützen. Ausserdem sollen vermehrt vermehrt Nutzpflanzen in der Bepflanzung von Zierbeeten integriert werden. Den ganzen Anzug finden Sie als Download.

