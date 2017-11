Regio im Cocktailkleid

Das Basler Sinfonieorchester spielte am Dienstagabend, 14. November 2017, im Hotel Les Trois Rois ein ‹Cocktailkonzert›. Das Konzept: Exzellente Musik, Intimität und leckere Drinks.

Der erste Gast den Regio-Reporterin Susanne antrifft, ist eigentlich gar keiner. Hans-Georg Hofmann aus Basel weiss erstaunlich gut Bescheid über das Musikprogramm am ‹Cocktailkonzert›. Hofmann räumt ein: «Ich bin involviert und werde durch den Abend führen». Besonders freut er sich auf ‹Clair de Lune› von Debussy.

Mit dem Mikrofon in der Hand begibt sich Susanne in den Salle Belle Epoque und trifft auf Beatrix Maurice, die ihrerseits mit einem Glas Wein in der Hand auf das Sinfonieorchester wartet. «ich war letztes Jahr schon hier. Mir hat es sehr gefallen, insbesondere die Nähe.»

«Wenn wir schon alt sind, müssen wir auch ordentlich daher kommen», sagt Christa Kühn aus Grenzach, die mit sich gemeinsam mit ihren Kollegin für den Abend herausgeputzt hat. Sobald die Musik erklingt, ist das was die Augen sehen zweitrangig.

Falls Sie das ‹Cocktailkonzert› verpasst haben, bietet sich am 11. Januar 2018 die nächste Gelegenheit.