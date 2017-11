Die Eventtipps vom 13. November 2017.

Basel Eventtipps vom 13. November 2017

In der Kulturregion Basel läuft täglich so einiges. Ob Konzerte, Vernissagen oder Lesungen. Hier finden Sie täglich eine Auswahl an Ausgangsmöglichkeiten in Basel und der Region.

Die Telebasel Glam Eventtipps vom 13. November 2017: ‹Bitte keine Blumen›, so heisst das neue Stück, das am Dienstagabend, 14. November, im Häbse-Theater Basel Premiere feiert. Die Komödie beginnt um 20 Uhr und die Vorstellungen laufen noch bis Ende Dezember.

Hip-Hop, Reggae und Rock: Am Dienstag, 14. November, präsentiert der Englische Musiker Tricky sein neues Album ‹Ununiform› in der Kaserne Basel. Die Türen öffnen um 20 Uhr.

Im Hotel ‹Les Trois Rois› findet ein Konzert vom Sinfonieorchester Basel statt. Um 18 Uhr spielen sie unter anderem Werke von Claude Debussy und Jacques Ibert. 1 Kommentar

