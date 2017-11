Täter-Nationalität nur noch auf Anfrage

Der Zürcher Sicherheitsvorstand Richard Wolff. (Archivbild: KEYSTONE/Ennio Leanza)

Um Vorverurteilungen vorzubeugen: Die Zürcher Stadtpolizei nennt ab sofort die Nationalität eines mutmasslichen Täters nicht mehr automatisch. Sollte die Herkunft für einen Pressebericht relevant sein, können die Journalisten aber jederzeit nachfragen.

In der vergangenen Woche verhaftete die Zürcher Stadtpolizei unter anderem zwei 17-jährige Marokkaner, die Uhren stahlen, und einen 22-jährigen Albaner, der mit Drogen dealte. Dies geht aus den damals verschickten Pressemitteilungen hervor.

Doch was sagt die Herkunft über die Taten aus? Nicht viel, meint der Zürcher Sicherheitsvorstand Richard Wolff (AL). Ab sofort wird die Stadtpolizei deshalb die Staatszugehörigkeit nicht mehr mitteilen. Wolff setzt damit das Anliegen eines Postulates von SP und GLP um.

Eine Angabe ohne Erkenntnisgewinn

Es werde nichts vertuscht und unter den Teppich gekehrt, sagte Wolff am Dienstag, 07. November 2017, vor den Medien. Es gehe keine Information verloren, wenn die Staatszugehörigkeit nicht mitgeteilt werde. Deren Nennung helfe nicht weiter, sie diene nur vermeintlich der Transparenz.

Indem die Herkunft genannt werde, werde nämlich suggeriert, dass sich die Tat so erklären liesse: Begehe ein Ausländer eine schwere Straftat, gelte dies als «typisch», sei hingegen ein Schweizer der Täter, werde nach einer Erklärung – etwa einer Krankheit – gesucht, führte Wolff aus.

Mit der Angabe der Staatszugehörigkeit würden die eigentlichen Ursachen für kriminelle Handlungen verdeckt, wie etwa Armut, tiefes Bildungsniveau und Drogenkonsum.

Auskunft auf Nachfrage

Personen, die über kriminelle Ausländer lesen, schätzen gemäss Studien den Anteil der Ausländer an den Kriminellen höher ein, als er in Wahrheit ist. Für den Zürcher Sicherheitsvorstand ist damit klar: «Im Kopf des Lesers findet eine Vorverurteilung statt, es werden Vorurteile gefördert.»

Die Stadtpolizei wird die Nationalität aber nicht verheimlichen. In einem Faktenblatt des Sicherheitsdepartementes heisst es dazu, dass es Aufgabe des Journalismus sei, auszuwählen, was Publizität bekommen soll und was nicht.

Sollte eine Redaktion zum Schluss gelangen, dass in einem Fall die Staatszugehörigkeit eines mutmasslichen Täters für einen Bericht relevant ist, kann sie sich an die Stapo wenden. «Alle verfügbaren Informationen werden auf Anfrage mitgeteilt.»

Gegen den nationalen Trend

Viele Polizeikorps in der Schweiz vermelden heute – anders als noch vor 20 Jahren – die Staatszugehörigkeit von mutmasslichen Tätern. Auch die Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS) empfahl nach längerer Debatte die Nationalitäten-Nennung.

«Ich will ein Zeichen setzen», sagte Wolff am Dienstag. «Es soll in eine andere Richtung gehen.» Allerdings dürfte der Stadtzürcher Entscheid bloss «symbolische Wirkung» haben, wie auch der AL-Stadtrat einräumte.

So orientieren sich etwa die Kantonspolizei Zürich und die Stadtpolizei Winterthur weiterhin an der KKPKS-Empfehlung; sie wollen an ihrer Praxis festhalten und die Nationalitäten nennen, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagten.

Ein ideologischer Graben

Die Stadtzürcher Mitte-Links-Parteien, die das Postulat bereits in der Ratsdebatte im August 2015 unterstützt hatten, begrüssten am Dienstag Wolffs Entscheid. Ein Mensch bestehe aus Hunderten von Eigenschaften, nur eine davon sei seine Nationalität, hielten etwa die Grünen fest. «Wer behauptet, ausgerechnet diese sei prägend für eine kriminelle Handlung, entlarvt sich als rassistisch.»

Die SVP nahm hingegen «mit grossem Kopfschütteln vom ideologischen Entscheid» Kenntnis. Die Realität der hohen Ausländerkriminalität in der Stadt müsse beim Namen genannt werden, forderte die Partei. «Das Nichterwähnen löst keine Probleme.»

(sda)