Erster Uber-Fahrer vor Baselbieter Gericht

Der Telebasel News Beitrag vom 7. November 2017.

Ein sehr geschäftiger Uberfahrer sitzt am Dienstag, 7. November 2017, auf der Anklagebank des Baselbieter Strafgerichts. Das Urteil könnte wegweisenden Charakter haben.

Das Baselbieter Strafgericht fällt am 7. November ein wohl wegweisendes Urteil zur Regulierung des US-amerikanischen Fahrdiensts Uber.

Einem 40-jährigen Uberfahrer wird vorgeworfen, innert rund eines halben Jahrs mit total 13‘195 gefahrenen Kilometern knapp 32‘000 Franken umgesetzt zu haben. Problematisch an den Einkünften von Uberfahrern ist, dass diese im Prinzip ‹schwarz› fliessen. Werden sie von den Fahrern der Steuerbehörde nicht korrekt deklariert, geht der Fiskus leer aus.

Liberaler Kurs in Basel-Stadt

In der föderalen Schweiz ist der Umgang mit Uber unterschiedlich. Basel-Stadt fährt einen relativ liberalen Kurs. Zu Beginn des Jahrs verzichtete das Parlament auf eine Regulierung im Zuge der Taxigesetzesrevision. Dennoch gab es auch im Stadtkanton verschiedene Repressionsmassnahmen, allerdings mittels direktem Strafbefehl ohne Gerichtsverhandlung. In Zürich in die Luft für Uber auch dünner geworden, woraufhin Uber den günstigen Fahrdienst Uber Pop einstellte.

500 Franken Busse

Vom Baselbieter Strafgericht brummte dem Mann am Dienstag, 7. November 2017, in erster Instanz eine auf zwei Jahre bedingte Strafe von 60 Tagessätzen zu je 70 Franken und eine Busse von 500 Franken auf. Über einen Weiterzug wird laut Verteidiger erst anhand des schriftlichen Urteils entscheiden. Vor Gericht verweigerte der Angeklagte selber jede Aussage.

Der Verteidiger argumentierte formaljuristisch, wegen einer Gesetzeslücke sei berufsmässiger Personentransport ohne Bewilligung nicht verboten, also auch nicht strafbar. Zudem habe die Anklage die Berufsmässigkeit der Uber-Fahrten nicht wie erforderlich bewiesen, sondern nur mittels einer unangemessenen Pauschale errechnet.

Da die von Uber zur Verfügung gestellten Fahrdaten zeigten aber nur die bezahlten Strecken, nicht Anfahrten und Rückwege, namentlich bei Fahrten nach Zürich oder Lausanne. Real habe sein Mandant kaum etwas verdient, und dies bewusst: Er habe als Vorbereitung für die Taxiprüfung nämlich mit Uber nur Lernfahrten gemacht. Und mit den Uber-Daten sei faktisch ja auch ein Fahrtenschreiber gelaufen.

Für der Richter waren jedoch die Kalkulationen der Anklage zulässig und realistisch – selbst mit der doppelten Strecke hätte ein Gewinn resultiert, begründete er die Gewerbsmässigkeit. Der Mann hätte nach Medienberichten zu Uber halt die Legalität erfragen müssen. Und Taxi-Lernfahrten nach Lausanne oder Zürich seien unglaubwürdig. (jwe/sda)