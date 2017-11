Trump hat schlicht keine Geduld

Donald Trump und Japans Regierungschef Shinzo Abe beim Fische Füttern (Video: Youtube / Philip Barker)

Donald Trump teilt nicht nur beim Kurzbotschaftendienst Twitter gern schnell aus: Bei seinem Besuch in Japan sorgte der US-Präsident mit einer Schnellfütterung an einem Karpfenteich für Empörung unter Fisch-Freunden.

Fotos zeigen den Präsidenten neben Japans Regierungschef Shinzo Abe, wie er eine ganze Schachtel Fischfutter in einen Karpfen-Teich kippt. Anfangs macht sich Trump offensichtlich noch die Mühe, den Koi-Karpfen nur einzelne Prisen Futter zu verabreichen. Dann verliert er augenscheinlich die Geduld und kippt den gesamten Inhalt der Schachtel ins Wasser.

1/4 Fotos zeigen den Präsidenten Donald Trump neben Japans Regierungschef Shinzo Abe. (Bild: Keystone)

2/4 Beide haben eine Schachtel Fischfutter in den Händen und füttern die Fische im Karpfen-Teich. (Bild: Keystone)

3/4 Anfangs macht sich Trump offensichtlich noch die Mühe, den Koi-Karpfen nur einzelne Prisen Futter zu verabreichen. (Bild: Keystone)

4/4 Dann verliert er augenscheinlich die Geduld und kippt den gesamten Inhalt der Schachtel ins Wasser. (Bild: Keystone)







In sozialen Medien setzte es daraufhin Kritik für Trump. Fische könnten nicht auf einmal grosse Mengen Futter aufnehmen, schrieben empörte Nutzer. Bei Twitter fiel das Urteil noch harscher aus: «Trump kann nicht einmal richtig Fische füttern», hiess es dort.

Donald Trump's a Japanese fish killer! He overfeeds them.

WE MUST IMPEACH! — bad websites (@badwebsites) November 6, 2017

Our only hope is that Donald Trump exercises greater control over our nuclear arsenal than he does a box of fish food. — John Iadarola (@johniadarola) November 6, 2017

«Unsere einzige Hoffnung ist, dass Trump bessere Kontrolle über unser nukleares Arsenal ausübt, als er dies mit einer Schachtel Fisch-Futter tut.»

‹Fake News›

Viele merken aber auch an, dass Trump nur dem Beispiel von Abe folgte, welcher zuerst seine Schachtel ausleerte. Dies sei auf vielen Videos nicht zu sehen, da auf den Präsidenten hereingezoomt wurde. So zum Beispiel beim Video, welches der News-Sender ‹CNN› auf Twitter publizierte.

Trump joined his Japanese counterpart Shinzo Abe in feeding fish, emptying the whole box of food into a koi pond https://t.co/CWJRYPhfcF pic.twitter.com/rvGLtfiX7M — CNN International (@cnni) November 6, 2017

Kritik wurde laut, dies seien ‹Fake-News›, und die Videos seien bearbeitet, sodass Trump in einem schlechten Licht dastehe.

Here's the unedited video of Trump following the PM's lead by tossing the remains of the fish food. pic.twitter.com/h6QKZkXdqr — Mark Dice (@MarkDice) November 6, 2017

Trump didn't become "impatient" as the media claims. PM Abe dumped the fish food first. Folks in the media are beyond petty. pic.twitter.com/GhZGIX0JbA — IAmSilky🇺🇸🇭🇺 (@IAmVerySilky) November 6, 2017

Das ganze Video ist auf der Webpage des Newsportal ‹The Independent› zu sehen.

(sda/jw)