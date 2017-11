Der Telebasel News Beitrag vom 6. November 2017.

Baselland Kommt jetzt das längere Nachtflugverbot?

Der Euroairport vermeldet steigende Flugbewegungen. Das bedeutet logischerweise auch eine Zunahme des Fluglärms in den An- und Abflugschneisen. In den betroffenen Gemeinden wird deshalb auch die Forderung nach einer Ausdehnung des Nachtflugverbotes immer lauter.

Die Baselbieter Landrätin Rahel Bänziger verlangt eine Neufestsetzung der Grenzwerte in Nacht – und das bereits zum zweiten Mal. Das erste Postulat der Grünen wurde vom Regierungsrat bzw. dem Bundesrat damals «unvollständig» beantwortet. Die Arbeitsgruppe von Bundesrätin Doris Leuthard kam zum Schluss, dass die notwendigen wissenschaftlichen Grundlagen für eine Neufestsetzung von Lärmgrenzwerten erst noch zu erarbeiten seien. Nun wagt sie einen weiteren Versuch, gegen die vermehrten Anflüge am EuroAirport vorzugehen. Verlängerung um zwei Stunden Die Baselbieterin fordert eine Verlängerung der Sperre von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens. Momentan dauert die Sperre von Mitternacht bis 5 Uhr morgens. Wie die Politikerin die Verlängerung der Flugsperre durchsetzen will und was ihre Argumente sind, sehen Sie heute Abend in den Telebasel News. Würde es am EuroAirport zu einer verlängerten Nachruhe kommen, dann würde dies zwar den Passagierverkehr kaum tangieren. Dafür wäre der Frachtverkehr stark betroffen. Wie die ‹bzBasel› berichtete, würde diese kleine zeitliche Änderung von zwei Stunden rund 1000 Arbeitsstellen kosten. Während sich ‹Easyjet› voraussichtlich problemlos anpassen könnte, wäre das bei der Expressfracht praktisch unmöglich. 2 Kommentare

