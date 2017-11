Der Telebasel News-Beitrag vom 5. November 2017.

Basel Das Geisterhaus von Bettingen

Das älteste Bauernhaus im Kanton Basel-Stadt steht in Bettingen. Bis in die 60-er Jahre war das Haus aus dem 16. Jahrhundert auch noch bewohnt. Seither, also seit ca. 50 Jahren, steht es leer und rottet vor sich hin, was nicht ganz ungefährlich ist.

Der Kanton müsse sich mehr um das Bauernhaus kümmern, kritisiert der Heimatschutz. Aber ganz so einfach ist das nicht: Da das Bauernhaus seit sechs Jahren unter Heimatschutz steht, ist dessen Besitzer eigentlich verpflichtet, sich darum zu kümmern. Das hat er aber bis anhin nicht getan.

Bettingen möchte Grundstück kaufen Laut Gemeinderat Ueli Mauch möchte die Gemeinde Bettingen das Grundstück schon seit längerem kaufen, da die Nutzung der Parzelle von öffentlichem Interesse sei. Bis heute ist der Eigentümer aber nicht auf die Angebote eingegangen. Auch Telebasel gegenüber stand er nicht für Auskünfte zur Verfügung. Christof Wamister vom Heimatschutz Basel sagt, auf Initiative des Heimatschutzes seien immerhin die Balken stabilisiert und der Garten entrümpelt worden. Finanziert hätte das zu einem grossen Teil private Gönner. Man sei aber immer mit dem Eigentümer im Gespräch gewesen, da man das ohne sein Einverständnis ja nicht hätte machen dürfen. Ansonsten habe der Besitzer aber nichts dazu beigetragen. Ersatzvornahme im Extremfall Marc Keller vom Baudepartement Basel-Stadt äussert sich dazu wie folgt: «Im Extremfall könnte der Kanton eine sogenannte Ersatzvornahme machen, das heisst der Kanton könnte das Gebäude sanieren und die Kosten dafür dem Eigentümer in Rechnung stellen». Aber das, wie gesagt, nur im Extremfall. Die Denkmalpflege setze viel mehr auf Dialog, sie habe letztes Jahr alle Beteiligten an einen Tisch gebracht, also die Gemeinde, den Eigentümer und den Heimatschutz. 1 Kommentar

