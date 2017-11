Der Telebasel News-Beitrag vom 5. November 2017.

Basel Massenbesäufnis bei Baschi Dürr von Polizei unterbunden

Via Flyer riefen mutmasslich linksautonome Aktivisten zum ‹Botellón›, also zum Massenbesäufnis am Wettsteinplatz auf – wo auch Baschi Dürr wohnt. Die Polizei stand mit einem Aufgebot am Samstagabend bereit, um die Aktion zu unterbinden.

«Für alle Unannehmlichkeiten, die die Polizei verursacht» hiess auf dem Flyer mutmasslicher linksautonomer Aktivisten, die für den Samstagabend zum Massenbesäufnis am Wettsteinplatz aufriefen, wo Sicherheitsdirektor Baschi Dürr sein Zuhause hat. 1/4 Mit einer Bildmontage samt Baschi Dürr und Bierhelm luden die Aktivisten zum Botellon ein. (Bild: zvg)

2/4 Die Kantonspolizei Basel-Stadt war am Samstagabend mit einem Aufgebot vor Ort. (Bild: Telebasel)

3/4 Die Polizei nahm vor Ort Personenkontrollen vor. (Bild: Telebasel)

4/4 Bis zum späten Abend blieb aus vor dem Haus von Baschi Dürr ruhig. (Bild: Telebasel)





Die Kantonspolizei Basel-Stadt war auf das allfällige ‹Botellón› vorbereitet und stand mit einem Aufgebot bereit, die Aktion bereits im Keim zu ersticken. Telebasel war vor Ort und beobachtete Personenkontrollen, die durchgeführt wurden. Eine Person soll scheinbar dabei in Verwahrung genommen worden sein. Die Polizei verliess kurz nach 22 Uhr den Schauplatz. Rotes Tuch Bässlergut Es ist nicht das erste Mal, dass Baschi Dürr mutmasslich zur Zielscheibe der Links-Aktivisten wird. Einmal brannte ein Auto in seiner Strasse, ein anderes Mal wurde seine Privatadresse im Internet veröffentlicht. In letzter Zeit häuften sich die fragwürdigen Aktionen der Linken Szene in Basel generell. Wer irgendwie mit dem Erweiterungsbau des Bässlergut-Gefängnisses zu tun hat, wird angegriffen. Immer wieder werden Fahrzeuge der am Bau beteiligten Firmen angezündet. Auch ein Polizeiauto ging schon in Flammen auf. Die Basler Polizei spricht von insgesamt 13 Delikten, die in direktem Zusammenhang mit dem Bässlergut stehen. 1 Kommentar

