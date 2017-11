«Bundesrat muss Post-Schliessungen stoppen»

Adil Koller (24), seit 2016 Präsident der SP Baselland im Telebase vom 1. November 2017.

Adil Koller fordert eine Standesinitiative: Der Bundesrat soll ein Moratorium bei der Schliessung von Poststellen veranlassen. Die Regierung ist wegen einer möglichen Zementierung ineffizienter Strukturen dagegen. Hat Adil Koller den Boden überspannt? Im Talk vom 1. November 2017 erklärt er ab 18:40 Uhr seinen Standpunkt.

Der Schweizerischen Post geht es gut. Sie hat im ersten Semester 2017 einen Konzerngewinn von 394 Millionen Franken erwirtschaftet (Vorjahr: 313 Millionen Franken). Die EBIT-Rendite liegt bei 13,4 Prozent.

Dennoch geht der Poststellen-Abbau weiter. 600 Poststellen sollen bis im Jahr 2020 geschlossen werden. Die Post macht geltend, dass die Leute viel weniger Briefe und Pakete versenden, viele Poststellen also unrentabel seien. Praktisch überall im Land wehren sich lokale Behörden und die Bevölkerung gegen die Schliessungen.

In Bottmingen etwa sammelte die SP 3’500 Unterschriften gegen die Schliessung der lokalen Poststelle. Im Kanton Aargau droht 32 Filialen die Schliessung. Im Baselbiet müssten möglicherweise 24 Gemeinden inskünftig ohne Poststelle auskommen, schlug die Gewerkschaft Syndicom im Frühjahr 2017 Alarm. Vergangene Woche berichtete Telebasel über die mögliche Poststellen-Schliessung in Zwingen. Eine Übersicht:

Bottmingen: Die Post ist im Dialog mit der Gemeinde Bottmingen. Es sind noch keine Entscheide gefallen.

Die Post ist im Dialog mit der Gemeinde Bottmingen. Es sind noch keine Entscheide gefallen. Grellingen: Der Dialoganlass hat am 19. September 2017 stattgefunden. Im Vordergrund steht eine Filiale mit Partner.

Der Dialoganlass hat am 19. September 2017 stattgefunden. Im Vordergrund steht eine Filiale mit Partner. Hölstein: Die Post ist dazu mit der Gemeindebehörde im Dialog.

Die Post ist dazu mit der Gemeindebehörde im Dialog. Läufelfingen: Die Post ist dazu mit der Gemeindebehörde im Dialog. Noch sind keine Entscheide gefallen.

Die Post ist dazu mit der Gemeindebehörde im Dialog. Noch sind keine Entscheide gefallen. Reigoldswil: Filiale mit Partner seit 15. Mai 2017 in der Drogerie Heiniger.

Filiale mit Partner seit 15. Mai 2017 in der Drogerie Heiniger. Thürnen: Ab 13. November 2017 Filiale mit Partner im Beck Bürgi

Ab 13. November 2017 Filiale mit Partner im Beck Bürgi Büsserach: Ab 13. November 2017 Filiale mit Partner der Bäckerei & Shop Jeker

Ab 13. November 2017 Filiale mit Partner der Bäckerei & Shop Jeker Bättwil-Flüh: Die Post ist dazu mit der Gemeindebehörde im Dialog. Noch sind keine Entscheide gefallen.

Die Post ist dazu mit der Gemeindebehörde im Dialog. Noch sind keine Entscheide gefallen. Stadt Basel: Basel 12 Kannenfeld / Basel 19 Kleinhüningen / Basel 20 Gellert

Bundesrat soll Poststellen-Schliessungen stoppen

Auch Adil Koller geht es gut. Kein Baselbieter Parteipräsident wird derzeit so oft in den Medien besprochen, zitiert, interviewt, unterstützt – sogar in der Basler Zeitung, die der Linke Koller gewiss als «rechts» bezeichnen würde.

Und gerade jetzt wird sein wohl populärstes Anliegen verhandelt. Der junge SP-Präsident fordert in einer Motion eine Standesinitiative des Kantons Basel-Landschaft: Der Bundesrat habe ein «Moratorium bei der Schliessung von Poststellen zu veranlassen bis eine konzeptionelle Netzplanung vorliegt». Zudem fordert Adil Koller die Mitsprache der Bevölkerung. Die eidgenössische Postkommission Postcom habe nicht bloss eine Empfehlung, sondern einen «anfechtbaren Beschluss» über eine Poststellen-Schliessung zu fassen, gegen den die Bürgerinnen und Bürger mit einer Eingabe vorgehen könnten.

Regierung BL: Kollers Vorstoss «planwirtschaftlich»

Und dann kommt der umstrittene Punkt 4 in Kollers Motion: «Sowohl der Umfang als auch die Qualität des Dienstleistungsangebots der Postagenturen soll erhöht und das Ausbildungsniveau und die Arbeitsbedingungen der dortigen Mitarbeitenden verbessert werden».

Also: Mehr Service public statt Abbau. Die Baselbieter Regierung geisselt diese Forderung als «planwirtschaftlich». Sie könnte zur Zementierung ineffizienter Strukturen führen, heisst es in der Stellungnahme.

Die Regierung betont, dass ersatzlose Schliessungen von Poststellen keine geplant seien. Auch wenn der Regierungsrat «grundsätzlich mit einem Grossteil der Anliegen der Motion einverstanden» sei, so unterstützt er aber auch, dass die Post auf die «geänderten Kundenbedürfnisse» einbeziehe und den «notwendigen Strukturwandel» angehe.

Hat Adil Koller den Bogen überspannt? Will er als Ewiggestriger aufrecht erhalten, was nicht rentiert? Oder ist er der Schweizer Politiker, der nicht bloss vor den Kameras über die Schliessungen lamentiert sondern die Post mit griffigen Forderungen mehr Mitsprache an ihrem Service Public zu zwingen vermag?

