Schiesserei in New York

Journalist Cristian Benavides postete dieses Foto auf Twitter. (Bild: Twitter/cbenavidesT47)

In New York hat es nach Polizeiangaben eine Schiesserei gegeben. Der Vorfall habe sich im Südwesten Manhattans ereignet, teilte die New Yorker Polizei (NYPD) am Dienstag, 31. Oktober, auf Twitter mit.

Ein Mensch sei in Gewahrsam genommen worden, es werde nach niemand anderem mehr gefahndet. Der Bürgermeister sei informiert worden und auf dem Weg zum Ort des Vorfalls, teilte das New Yorker Rathaus mit. Was genau passiert war und ob Menschen dabei verletzt wurden, war zunächst nicht klar.

There has been a police involved shooting in Queens @NYPD100Pct. No outstanding suspects, no officers injured. More to follow when available pic.twitter.com/EQwt9tzviP — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017

Glaubt man späteren Berichten von Augenzeugen, war auch ein Auto in den Vorfall verwickelt. Laut mehreren Tweets von verschiedenen Usern, sind mehrere Personen sind demnach ums Leben gekommen.

(sda dpa)