Carles Puigdemont soll am Donnerstag vor Gericht

Die Anklage an Puigdemont: Auflehnung gegen die Staatsgewalt, Rebellion und Unterschlagung öffentlicher Gelder. (Bild: keystone)

Der in Spanien angeklagte katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont hat sich nach Brüssel abgesetzt. Er soll noch am Donnerstag und Freitag in Spanien vor Gericht erscheinen, teilte die Richterin Carmen Lamela am Dienstag, 31. Oktober 2017, mit. Ignoriert er die Vorladung, droht ein Haftbefehl.

Puigdemont und 13 weitere Angeklagten sollen zudem innert drei Tagen den Betrag von 6,2 Millionen Euro hinterlegen. 6,2 Millionen Euro sind die geschätzten Kosten des für illegal erklärten Unabhängigkeitsreferendums vom 1. Oktober. Ignorieren die 14 Angeklagten die Vorweisung, können Haftbefehle folgen. Diese müssten auch von belgischen Behörden ausgeführt werden.

Carles Puigdemont war mit acht seiner separatistischen Mitstreiter nach Brüssel ausgereist. Er suche in Belgien kein politisches Asyl und wolle sich auch nicht vor der spanischen Justiz verstecken, sagte Puigdemont am Dienstagnachmittag, 31. Oktober, in Brüssel.

«Wir haben uns nach Brüssel verlegt, um das katalanische Problem im institutionellen Herzen Europas zu erläutern und (…) um der Welt das schwerwiegende demokratische Defizit zu zeigen, das es im spanischen Staat gibt.»

Es sei noch unklar, wie lange er in Belgien bleibe, sagte er noch am Nachmittag. Man müsse ihm Garantien geben, dass er eine gerechte Behandlung erfahre, sagte er, ohne dies zu präzisieren. «Wir wollen nicht vor unserer Verantwortung vor der Justiz fliehen.»

30 Jahre Haft möglich

Die Staatsanwaltschaft in Spanien hatte am Montag, 30. Oktober, Anklage gegen Puigdemont und weitere Mitglieder der abgesetzten Regionalregierung erhoben. Ihnen werden unter anderem Auflehnung gegen die Staatsgewalt, Rebellion und Unterschlagung öffentlicher Gelder vorgeworfen.

Im Fall einer Verurteilung droht ihnen in Spanien eine bis zu 30 Jahre lange Haftstrafe. Ebenfalls beschuldigt ist der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero, der sich auf freiem Fuss befindet, aber das Land nicht verlassen darf.

Auf seiner Brüsselreise hat Puigdemont offenbar keinen Kontakt zur EU-Kommission gehabt. Eine Behördensprecherin sagte am Dienstag in Brüssel auf die Frage, ob Puigdemont die Kommission kontaktiert habe: «Nein, nach meinem Wissen ist das nicht der Fall.»

Kataloniens Unabhängigkeit ausgesetzt

Das spanische Verfassungsgericht setzte am Dienstag, 31. Oktober, die am Freitag, 27. Oktober, verabschiedete Unabhängigkeitserklärung Kataloniens vorläufig aus. Zudem lud in Madrid das Oberste Gericht im Rahmen der Anklageprüfung erste Politiker vor. Es muss in den kommenden Tagen über die Zulässigkeit der Anklagen entscheiden. Die Entscheidung wird die Untersuchungsrichterin Carmen Lamela fällen.

Am Donnerstag, 2. November, und Freitag, 3. November, sollten die Präsidentin des katalanischen Parlaments, Carme Forcadell, sowie fünf weitere führende katalanische Abgeordnete befragt werden, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Das spanische Kabinett wollte am Abend in einer Sondersitzung über das weitere Vorgehen beraten.

Derweil durchsuchte die spanische Guardia Civil das Hauptquartier der katalanischen Mossos d’Esquadra in der Stadt Sabadell bei Barcelona sowie andere Räumlichkeiten der katalanischen Polizei. Es gehe um das Verhalten der katalanischen Polizei am Tag des Unabhängigkeitsreferendums, sagte ein Sprecher der Guardia Civil. Madrid wirft der Mossos d’Esquadra vor, nicht wie verlangt eingeschritten zu sein.

Erste Tage unter Zwangsverwaltung ruhig

In Katalonien verliefen die ersten Tage unter der Zwangsverwaltung ohne erkennbaren Widerstand. Die spanische Regierung hatte nach der Verkündung der einseitigen Unabhängigkeitserklärung von Spanien durch das Parlament in Barcelona am Freitag, 3. November, die Regierungsgewalt in Katalonien übernommen und die dortige Regierung entlassen.

Puigdemont, der bis Freitag Neuwahlen noch abgelehnt hatte, erklärte nun, er akzeptiere die von der Zentralregierung angesetzte Wahl am 21. Dezember und wolle die Ergebnisse der Wahl respektieren.

An Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy appellierte er, dasselbe zu tun. Dabei wolle er eine «klare Verpflichtung» des spanischen Staates, sagte er und fügte hinzu: «Wird der Staat die Ergebnisse anerkennen, die den Separatisten eine Mehrheit geben könnten?» (sda dpa reu afp)