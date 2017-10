‹Vogel Gryff› greift nach Lesern im Grossbasel

Der Telebasel News Beitrag vom 27. Juli 2017 zur Lancierung der ‹Kleinbasler Zeitung›.

Als im Juli die Gundeldinger Zeitung AG bekannt gab, dass sie neu eine ‹Kleinbasler Zeitung› produziere, war der ‹Vogel Gryff› nicht besonders angetan von dem Gedanken, das Kleinbasel mit einem anderen Blatt zu teilen. Nun holt die Zeitung aber zum Gegenschlag aus und kündigt an, ab 2018 jeden Monat eine Grossauflage zu produzieren, die im ganzen Kanton verteilt werden soll.

Der ‹Vogel Gryff› erscheint seit 66 Jahren zwei Mal im Monat im Kleinbasel, Riehen und Bettingen. Nun hat der Verwaltungsrat der NKM Verlags AG sich jedoch dazu entschlossen, zu expandieren und ab 2018 jeden Monat eine Grossauflage von 106’000 Exemplaren in ganz Basel zu verteilen.

Damit wird nicht nur der im Grossbasel ansässige Gundeldinger Zeitungs AG Konkurrenz gemacht, sondern auch den Gerüchten um den schlechten finanziellen Zustand der ‹Vogel Gryff Zeitung› entgegengewirkt.

Expansion trotz Zeitungssterben

Mit der Expansion sichere der NKM Verlag die Zukunft der Zeitung, wie Christian Kern, Verwaltungsratsdelegierter der NKM Verlag AG in einem Artikel im ‹Vogel Gryff› schreibt.

Dass Printmedien generell seit Jahren mit der Abwanderung der Leser und Inserenten in Richtung Online zu kämpfen haben, ist Fakt. Wie also wollen die Verantwortlichen diese neue Strategie finanzieren und ist damit der Lokalzeitungskrieg in Basel offiziell lanciert?

