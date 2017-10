Appellationsgericht hält ‹Regio aktuell›-Verantwortliche für schuldig

Auch das Appellationsgericht spricht die Angeklagten Rober Gloor und Bernhard Madörin schuldig. (Symbolbild: Pixabay)

Im Fall rund um das Magazin ‹Regio Aktuell› ist es am Montag, 30. Oktober 2017, zu einer Urteilsverkündung gekommen. Das Basler Appellationsgericht verurteilt den Angeklagten ‹Regio aktuell›-Verleger Robert Gloor zu einem Jahr bedingte Haftstrafe. Der ebenfalls in den Fall verwickelte Treuhänder Bernhard Madörin wurde zu einer Geldstrafe von rund 100'000 Franken verdonnert.

Rund drei Stunden dauerte die Urteilsverkündung im Basler Appellationsgericht. Der Fall, der eigentlich bereits im Sommer 2016 hätte verhandelt werden sollen, verzögerte sich aufgrund der zahlreichen Beschwerden und Berufungseingaben sowie der krankheitsbedingten Absenz eines Anwaltes um rund ein Jahr. Dies führte dazu, dass viele der vorgeworfenen Delikte bereits verjährten.

Zum Geburtstag verurteilt

Das Gericht wirft Gloor systematisch kriminelles Vorgehen vor. Der Verleger hat sich über zehn Jahre hinweg, 5 Prozent des Gesamtumsatzes von ‹Regio aktuell› unrechtmässig unter den Nagel gerissen, so Gerichtspräsident Claudius Gelzer. Damit richtete er einen Schaden in Höhe von 1 Million Franken an und trieb das Magazin in die roten Zahlen.

Nebst der bedingten Freiheitsstrafe von 12 Monaten muss Gloor auch für die Verfahrenskosten aufkommen. Diese belaufen sich auf weit mehr als 60’000 Franken.

Kurios: Der Angeklagte hat heute Geburtstag. Dass Gericht entschuldigte sich bei Gloor dafür, dass es nun ausgerechnet an diesem Tag zur Urteilsverkündung kam.

Abgemilderte Strafe

Das Appellationsgericht senkte jedoch das Mass der Strafe. Während das Strafgericht im Jahr 2014 noch eine 14 monatige, bedingte Haftstrafe für Gloor verhängte, entschied das Appellationsgericht heute lediglich 12 Monate auszusprechen. Auch Madörin kommt am Appellationsgericht besser weg. Er war vom Strafgericht zu 240 Tagessätze zu 660 Franken bedingt auf zwei Jahre verurteilt worden.

Die Anklage gegen den ebenfalls vors Appellationsgericht zitierten Anwalt Daniel Staehelin, wurden fallen gelassen. Die ihm vorgeworfenen Delikte sind mittlerweile verjährt.

Robert Gloor akzeptiere das Urteil des Appellationsgerichts jedoch nicht, wie er gegenüber Telebasel sagt. Der Fall kommt nun vor das Bundesgericht.

Was ist passiert?

Im Telebasel News Beitrag vom 23. Oktober 2017 wird die Ausgangslage des Falls nochmals genau erläutert: