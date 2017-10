Professor wird des Abschreibens verdächtigt

(Bild: Keystone)

Ein Professor der Uni Basel soll Teile der Arbeiten zweier Doktorandinnen übernommen haben, ohne dies genau zu deklarieren. Er steht im Verdacht, seine Macht für eigene Zwecke missbraucht zu haben.

Ein Professor der Universität Basel hat momentan mit schweren Vorwürfen zu kämpfen, wie das SRF Regionaljournal berichtete.

Der gravierendste Vorwurf kommt von einer Doktorandin, die bei dem Professor angestellt war. Er habe einige Inhalte ihrer Lizentiatsarbeit übernommen, ohne dies transparent zu deklarieren. Auch eine zweite Doktorandin hat habe ähnliche Anschuldigungen gemacht.

Die Reaktion des Professors lässt verblüffen, er habe vor versammelter Fakultät gedroht, die Karrieren der beiden Doktorandinnen seien damit beendet.

Karriere der Doktorandin gefährdet

In der akademischen Welt seien Beiträge von Forschern an neuem Wissen oftmals ausschlaggebend für Karrieren, teilt das Regionaljournal mit. Die Doktorandin könne später also weniger Chancen auf eine eigene Professur haben.

Die Fakten zum Fall wurden vom Appellationsgericht vor ungefähr einem Jahr anonymisiert veröffentlicht. Der damalige Prozess drehte sich darum, dass die Universität Basel den Professor aufgrund der Anschuldigungen entlassen wollte. Der Professor ging damit vor Gericht, welches ihm in Verfahrensfragen teilweise Recht gab. Somit liegt es nun an der Uni Basel, zu entscheiden was mit dem Professor geschehen wird. Diese will aber keine Auskunft zu einem laufenden Verfahren geben.