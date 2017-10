(Symbolbild: KEYSTONE/Georgios Kefalas))

International Neuer Valora CEO Retail

Beim Kioskkonzern Valora wird Roger Vogt die Leitung des Retailgeschäfts in der Schweiz und in Österreich übernehmen. Er wird sein Amt am 1. Februar 2018 antreten, teilte das Unternehmen am Montag, 30. Oktober 2017 mit.

Ausserdem wird Vogt der erweiterten Geschäftsleitung von Valora angehören. Bislang sei der Bereich von Valora-Konzernchef Michael Mueller in einer Doppelfunktion geführt worden. Zuletzt hatte Vogt den Angaben zufolge beim Detailhändler Coop die Verkaufsregion Nordwestschweiz, Zentralschweiz und Zürich geleitet. (sda awp)

