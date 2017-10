Netzfahndung nach Sexualtäter

Der Gesuchte hat bis zum 07. November Zeit, dann wird sein Gesicht gezeigt. (Bild: Staatsanwaltschaft BL)

In der Nacht vom Samstag, 12. August auf Sonntag, 13. August 2017 kam es zwischen 01:00 und 02:00 Uhr in Muttenz zu einem sexuell motivierten Übergriff auf eine 35-jährige Frau. Die Staatsanwaltschaft hat nun verpixelte Bilder des mutmasslichen Täters veröffentlicht.

Der Übergriff ereignete sich im August 2017 an der Bahnhofstrasse in Muttenz (Telebasel berichtete). Der gesuchte Mann sprach das spätere Opfer zuerst nur an. Schliesslich habe er die Frau dann aber im Bereich des Bahnhofs Muttenz verfolgt, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung erklärte.

Bei der Verzweigung zwischen der Junkermattstrasse und der Bahnhofstrasse zerrte der mutmassliche Täter die Frau ins Gebüsch, sie konnte sich dank ihrer Gegenwehr losreissen und flüchten.

Laut den neusten Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass sich der Gesuchte vor der Tat in einem Pub am Muttenzer Bahnhof aufgehalten habe. Aus diesem Pub habe die Staatsanwaltschaft auch die Bilder, mit denen der Verdächtige nun gesucht wird, heisst es in der Mitteilung.

Erster Aufruf blieb erfolglos

Die Staatsanwaltschaft hat bereits vor einiger Zeit einen Aufruf gestartet, der Gesuchte möge sich bei den Behörden melden (Telebasel berichtete). Da dieser Aufruf ohne Ergebnisse blieb, kommt die Staatsanwaltschaft nun ihrer Drohung nach und veröffentlicht verpixelte Bilder des gesuchten Mannes.

Gesicht wird in einer Woche gezeigt

Mit der Veröffentlichung der Bilder bittet die Staatsanwaltschaft um die Mithilfe der Bevölkerung. Wenn der Mann bis am Dienstag, 7. November 2017, nicht identifiziert werden kann, wird die Stawa die Bilder unverpixelt öffentlich machen. Der Mann hat nun also nochmals die Gelegenheit sich zu melden, bevor sein Gesicht in den Medien kursieren wird.

