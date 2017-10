Dieb überrascht Ehepaar vor dem TV

Der Einbrecher stieg in der Bühlstrasse ein und flüchtete danach die Geffelbachstrasse entlang. (Bild: Google Maps)

Ein spezielles Tête-à-Tête erlebten am Sonntag, 29. Oktober 2017, die Eigentümer einer Wohnung in Weil am Rhein. Ihr gemütlicher TV-Nachmittag wurde von einem dreisten Einbrecher unterbrochen.

Wie das Polizeipräsidium Freiburg in einer Mitteilung schreibt, sei ein Unbekannter am Sonntag, kurz vor 15:30 durch eine offen stehende Hintertür in eine Wohnung eingestiegen. Laut Mitteilung, sei der Einbrecher von der Küche in den Flur gegangen und entwendete ein Portemonnaie, welches auf der Kommode lag. Danach nahm er noch einen Autoschhlüssel an sich. Der Wohnungseigentümer, welcher mit seiner Frau vor dem Fernseher sass, erblickte plötzlich einen Arm, welcher sich zur Kommode hin streckte. Daraufhin sei der Bewohner aufgesprungen, woraufhin der Dieb die Schlüssel fallen liess und Hals über Kopf flüchtete Der Eigentümer nahm sofort die Verfolgung auf und traf in der Geffelbachstraße auf eine Frau mit einem kleinen Mädchen, welche ihm die Fluchtrichtung zeigte. Der Dieb konnte allerdings entkommen. Die Polizei sucht nun Zeugen. 2 Kommentare

