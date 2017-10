Gegner der Loslösung von Spanien auf der Strasse am 29. Oktober (Keystone)

International «Viva Espana»

In der katalanischen Regionalhauptstadt Barcelona sind am Sonntag, 29. Oktober tausende Gegner einer Loslösung von Spanien auf die Strasse gegangen. Unter «Viva Espana»-Rufen versammelten sich die Menschen am Morgen im Stadtzentrum und schwenkten spanische Flaggen.

Die spanische Zentralregierung hatte am Freitag die Zwangsverwaltung Kataloniens beschlossen, nachdem das katalanische Regionalparlament die Unabhängikeit der Region erklärt hatte. Regionalpräsident Carles Puigdemont und seine Regierung wurden des Amtes enthoben. Für den 21. Dezember setzte die Zentralregierung in Madrid Neuwahlen in Katalonien an. Voraussichtlicher Verlust der Mehrheit Bei der Neuwahl müssen die Separatisten Kataloniens nach einer Umfrage mit einem Verlust der Mehrheit im Regionalparlament rechnen. Die drei nach Unabhängigkeit der spanischen Region strebenden Parteien kämen zusammen auf höchstens 42,5 Prozent der Stimmen und damit 65 Sitze. Dies ergab eine am Sonntag veröffentlichte Umfrage des angesehenen Forschungsinstituts Sigma Dos im Auftrag der Zeitung ‹El Mundo›. Für die absolute Mehrheit sind in Barcelona mindestens 68 Sitze nötig. (sda afp dpa)

