MotoGP-Titelentscheidung fällt erst in Valencia

Mit seinem 6. Saisonerfolg vertagte Andrea Dovizioso das Titelrennen, auch wenn er nur mit Mithilfe seines Rivalen Marc Márquez Weltmeister werden kann. Weil WM-Leader Marquez in Sepang auf Platz 4 fuhr, geht der Spanier mit 21 Punkten Vorsprung ins letzte Saisonrennen, das in zwei Wochen in Valencia stattfindet.

Ein 2. Platz beim letzten Saisonrennen reicht für Andrea Dovizioso nicht zum Titel, da er für diesen 20 Punkte bekommen würde. Er muss gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass Márquez nicht über Platz 12 hinauskommt. Bei Punktgleichheit hätte dann der Italiener einen Sieg mehr auf seinem Konto (7:6).

In Malaysia komplettierten Jorge Lorenzo und Johann Zarco das Podest hinter Dovizioso.

(sda)