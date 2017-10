Roger Federer pausiert in Paris und konzentriert sich auf die ATP-Finals in London. (Bild: zVg.)

Basel Federer verzichtet auf Paris-Bercy

Roger Federer verzichtet auf die Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy von nächster Woche. Die Absage kommt nach dem achten Turniersieg an den Swiss Indoors in Basel nicht überraschend.

Der Weltranglisten-Zweite will sich voll auf das Masters in London konzentrieren, das am 12. November beginnt. Damit ist praktisch sicher, dass der Spanier Rafael Nadal das Jahr als Nummer 1 beenden wird. Federer wäre in Paris-Bercy nach einem Freilos in der 2. Runde auf den französischen Wildcard-Spieler Pierre-Hugues Herbert (ATP 83) oder den Spanier Feliciano Lopez (ATP 33) getroffen. (sda)

