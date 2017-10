Fans erwarten einen knappen Federer Final-Sieg

Roger Federer bestreitet am Sonntag, 29. Oktober 2017, seinen dritten Final an den Swiss Indoors gegen den Argentinier Juan Martín del Potro. Die Fans erwarten ein hart umkämpftes Spiel und glauben an den achten Swiss Indoors-Triumph des Lokalmatadors.

2 Stunden 44 Minuten, bzw. 2 Stunden 20 MInuten: So lange dauerten die beiden historischen Finalspiele vor 5, bzw. 4 Jahren an den Swiss Indoors. Ein ähnliches Spiel erwarten die Fans heute Nachmittag in der St. Jakobshalle. Nur: Dieses Mal soll Roger Federer als Sieger vom Platz gehen und seinen insgesamt achten Titel in Basel feiern können.

Jüngste Statistik für Roger Federer

Anzeichen für einen engen Match liefert die jüngste Vergangenheit. Roger Federer traf in dieser Saison bereits dreimal auf Juan Martín d Potro. Zweimal gewann der Baselbieter (in Shanghai und Miami), einmal am Grand Slam-Turnier dem US Open verlor Federer in den Viertelfinals in vier Sätzen.

Telebasel Tickert das Final-Spiel der Swiss Indoors ab (frühestens) 15:00 Uhr live aus der St. Jakobshalle und überträgt die anschliessende Medienkonferenz live auf telebasel.ch.