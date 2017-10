«Die können zusammenpacken und nach Hause gehen»

Reaktionen zum Unfall der Achterbahn an der Basler Herbstmesse. (Video: Telebasel)

Der Start in die diesjährige Herbstmesse wurde von zwei Zwischenfällen überschattet. Vor allem der Unfall mit der Achterbahn ‹Rock & Roller›, bei welchem sich fünf Personen verletzten, sorgt für viel Gesprächsstoff.

Der Unfall auf der Achterbahn auf dem Kasernenareal im Kleinbasel ereignete sich am Samstagabend gegen 21:20 Uhr. Ein Wagen krachte bei der Zieleinfahrt auf ein weiteres, bereits stehendes Gefährt. Dabei zogen sich fünf Personen Verletzungen zu. Eine Frau musste sogar ins Spital gebracht werden. Die Basler Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Probleme beim Bremssystem den Unfall verursacht haben, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Die Achterbahn bleibt vorerst geschlossen.

Viele meiden jetzt die Achterbahn

Dass der Auslöser des Unfalls ein technisches Versagen sein soll, beängstigt viele Besucher der Herbstmesse. «Nachdem, was ich gestern gehört habe, dass es Verletze gegeben hat und etwas an der Bremse nicht funktioniert hat, würde ich das für diese Messe auslassen», sagt ein Messebesucher vor der stillgelegten Achterbahn am Tag nach dem Unfall. Ähnlich klingt es auch bei den meisten anderen Befragten (vgl. Video oben).

Grosse Resonanz auf Facebook

Auf Facebook fragten wir, ob sich die Leute vom Vorfall abschrecken liessen, oder ob sie sich dadurch nicht aufhalten liessen, auf Bahnen zu gehen. Bereits mehr als 42 Mal wurde der Beitrag geteilt (Stand Sonntag, 29. Oktober 2017, 17:30 Uhr) und es wurden einige Stimmen laut, die sich zum Vorfall meldeten. Die Meisten reagierten schockiert, Vereinzelte lassen sich jedoch nicht beeinflussen.

Viele trauen sich nach dem Zwischenfall nun nicht mehr auf die Achterbahn, so zum Beispiel Antine und Michelle:

Andere fahren deswegen schon seit einigen Jahren auf keinen Bahnen mehr an der Herbstmesse, so zum Beispiel Ramon und Giovanna:

Wieder andere haben allgemein Angst:

Doch es gibt auch diejenigen, die sich nicht abschrecken lassen. Unfälle können jederzeit und überall passieren, ein Restrisiko bleibt immer, so Stephan und Chantal:

Und was ist Ihre Meinung? Sind die Unfälle ein Grund, nicht mehr auf die Bahnen zu gehen?