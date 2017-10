Der letzte Moment - gleich sehen die Herren ganz anders aus. (Bild: Keystone/Christian Merz)

Ein Wettbewerb der besonderen Art: Der schwerste Bart gewinnt! Bei der ‹Bartabhauete› lassen sich Männer vor Publikum rasieren. Das Gewicht der Haare entscheidet danach über Sieg oder Niederlage.

Am Samstag, 28. Oktober 2017, fanden sich in Engelberg Männer mit Bärten ein, um sich eben jene abrasieren zu lassen. Bei der sogenannten ‹Bartabhauete› gewinnt jener Teilnehmer, der nach der Rasur am meisten Gramm abgeschnittener Barthaare aufweisen kann. Die diesjährige ‹Bartabhauete› war die achte Ausgabe.

Bleibt zu hoffen, dass die Ehefrauen, Partnerinnen und Kidner ihre Männer, bzw. Väter nach der Prozedur noch erkennen.

Sehen Sie in der Bildstrecke die Vorher-/Nachher-Bilder der Teilnehmer.