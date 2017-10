220 Unterschriften gegen Schliessung der Post Bättwil-Flüh

Mit einer Standaktion wurden Unterschrifen für die Erhaltung der Post Bättwil-Flüh gesammelt. (Bild: zVg)

Die Pläne der Post, mit der Poststelle Bättwil-Flüh die letzte Filiale im Solothurnischen Leimental zu schliessen, führen zu grossem Widerstand in der Bevölkerung und unter den Gewerbetreibenden.

Das Komitee ‹Ja zum Erhalt der Poststelle Bättwil-Flüh› konnte innert kürzester Zeit über

220 Unterschriften für den Erhalt der Filiale gewinnen, wie es in einer Medienmitteilung vom 29. Oktober 2017 schreibt.

Der Brief des überparteilichen Komitees an die Konzernleitung und den Verwaltungsrat der Post sowie an die politischen Verantwortungsträger wurde von über 200 Personen mitunterzeichnet.

Diese konnten an einer Standaktion vor der Post am 9. September 2017 wie auch online

gewonnen werden. Bereits die Petition einer Ortspartei im Frühjahr wurde von mehr als 400 Personen unterstützt.

Das überparteiliche Komitee hofft, dass die breite Unterstützung der Forderungen durch die Bevölkerung die hohe regionale Bedeutung der Poststelle unterstreichen kann und die Post auf eine Schliessung der Poststelle Bättwil-Flüh verzichtet.

Laut Komitee könnten sich betroffene Einwohnerinnen und Einwohner noch bis Ende Jahr durch den regelmässigen Gang auf die Post für den Erhalt der Filiale Bättwil-Flüh einsetzen. Bis dann laufe die Überprüfung der Poststelle durch die Konzernleitung und jeder Kundenkontakt könne zur Erhaltung beitragen.