Die Polizei riegelte die Achterbahn nach dem Unfall ab. (Bild: z.V.g)

Basel Sechs Verletzte bei zwei Unfällen auf der Messe

Beim Zusammenprall zweier Wagen auf Achterbahnen an der am Samstag eröffneten Basler Herbstmesse und bei einem Unfall auf einem Karussell sind am Abend insgesamt sechs Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Auf dem Kasernenareal fuhr auf der Achterbahn ‹Rock & Roller Coaster› gegen 21:20 Uhr ein Achterbahnfahrzeug in der Einfahrt auf einen zweiten, stehenden Wagen auf. Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt mitteilte, war es aus noch nicht geklärten Gründen zu einer Störung des Bremssystems gekommen. Beim Zusammenprall wurde eine Frau verletzt und in ein Spital gebracht. Vier weitere Personen wurden ambulant behandelt. Ein Kind und eine weitere Erwachsene kamen mit dem Schrecken davon. Zum zweiten Unfall kam es wenig später gegen 21:30 Uhr auf der Rosentalanlage auf dem Karussell ‹Round up Rounder›. Ein junger Mann verliess den Behörden zufolge seinen Platz im Karussell und wurde zu Boden geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Hergang und die Ursache ist in beiden Fällen noch nicht klar. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Die Achterbahn wurde am Abend laut Medienberichten gesperrt. Die Sicherheitschecks der Fahrgeschäfte vor der Eröffnung der Herbsmesse ergaben jedenfalls keine Mängel: Der Telebasel Newsbeitrag zur Sicherheit an der Herbstmesse vom 27. Oktober 2017. Bei der betroffenen Achterbahn handelt es sich nach Angaben des deutschen Betreibers aus Hemmingen um die grösste mobile Achterbahn Deutschlands und die grösste, die je in Basel zu Gast war. Sie ist 25 Meter hoch und knapp ein Kilometer lang. Die 547. Basler Herbstmesse an acht Standorten beidseits des Rheins ist am Samstagmittag,28. Oktober 2017, eröffnet worden. Für Besucher gibt es über 500 Marktstände und Vergnügungsbahnen. Der grösste Jahrmarkt der Schweiz dauert bis zum 12. November. (sda/mbr)

Auch interessant