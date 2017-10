Noch zwei Siege bis zum Titel

2014 standen sich David Goffin und Roger Federer im Final von Basel gegenüber. (Bild: Keystone)

Halbfinaltag an den Swiss Indoors: Es ist die Finalpaarung von 2014 - Roger Federer (ATP 2) gegen David Goffin (ATP 10). Der Baselbieter braucht noch 2 Siege bis zum achten Titel in Basel.

Nach seinem Dreisatz-Sieg gegen Adrian Mannarino wurde Roger Federer im Platz-Interview die Frage gestellt, wer denn sein Halbfinalgegner sein wird: David Goffin oder Jack Sock? «Die hören mir jetzt zu, ich sage nix. Sonst fange ich mir noch einen ‹Kläpper› ein.» Angst davor hatte der Maestro dann an der anschliessenden Pressekonferenz im Mediencenter allerdings nicht. Schliesslich standen die beiden anderen Spieler währenddessen ausser Hörweite auf dem Center Court und spielten um den Halbfinaleinzug.

Eine der besten Backhands auf der Tour

Frisch geduscht äussert sich Roger Federer zum Duell Goffin-Sock. «Ich glaube, dass Goffin gewinnen wird.» Damit sollte der Maestro Recht behalten.

David Goffin muss zwar im ersten Satz ins Tie-Break, gewinnt dann aber den zweiten Satz klar mit 6:3 und zieht somit als in den Halbfinal ein. Er ist der einzige Spieler, der seinen Viertelfinal in zwei Sätzen gewinnt. Del Potro, Čilić und auch Federer müssen einen dritten Entscheidungssatz spielen.

Roger Federer traf auf der Tour bereits fünf Mal auf den 26-jährigen Belgier und hat noch kein Spiel gegen ihn verloren. Zweimal traf er auch in Basel an den Swiss Indoors auf die aktuelle Weltnummer 10. Im Final von 2014 schlägt er David Goffin klar in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:2. Ein Jahr später treffen sich die beiden schon in den Viertelfinals. Federer gibt einen Satz ab, gewinnt aber auch diese Partie – und wie schon 2014 am Ende die Swiss Indoors.

Trotz der bisher klaren Bilanz gegen David Goffin, hält Roger Federer sehr viel vom Belgier.

Der Halbfinal zwischen Roger Federer und David Goffin findet am 28. Oktober 2017 nachmittags im Anschluss zur ersten Halbfinalpartie statt. Dort stehen sich Juan Martín del Potro (ATP 19) und Marin Čilić (ATP 4) gegenüber.

Das Programm vom Samstag auf dem Center Court:

Ab 12.00 Uhr: 1. Doppel-Halbfinal.

Nicht vor 14.30 Uhr: Marin Cilic (CRO/2) – Juan Martin Del Potro (ARG/4)

Gefolgt von Roger Federer (SUI/1) – David Goffin (BEL/3)

Gefolgt von 2. Doppel-Halbfinal.

Sie können beide Spiele im Live-Ticker auf telebasel.ch ab 14:30 Uhr verfolgen.