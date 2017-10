Legte ein Unfall die Achterbahn lahm?

Nichts geht mehr: Kurz vor Messeschluss musste die Achterbahn wegen eines Unfalls schliessen. (Bild: z.V.g.)

Kurz vor Messeschluss, musste die Achterbahn Rock & Roller auf dem Kasernenareal ihren Betrieb einstellen. Polizei und Kriminaltechnik sind vor Ort. Gerüchten zufolge soll es sich um einen Auffahrunfall handeln.

Die Herbstmesse ist noch voll im Gange. Dann der Schock für die Messebesucher. Die neue Attraktion, die Achterbahn Rock & Roller, steht still. Die Polizei sperrt die Bahn ab.

Verletzung am Kopf

Das Bild vor Ort eines Augenzeuges: «Wir wissen auch nicht genau was los ist. Es gibt niemand eine Auskunft», sagt er gegenüber Telebasel. Jedoch sei die Kriminaltechnik und die Polizei vor Ort. Gerüchte zufolge hätte es ein Unfall gegeben. Eine Mann sei verletzt worden und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Gegenüber <blick.ch> sprach ein Augenzeuge von Verletzungen am Kopf. Eine Person hätte am Kopf geblutet.

Die Polizei Basel-Stadt konnte auf Anfrage von Telebasel noch keine Stellungnahme nehmen. Abklärungen seien noch am laufen und man könne im Moment keine Auskunft geben.

