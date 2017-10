Degenfechter Max Heinzer scheiterte am Heim-Weltcup in Bern im Einzel in den Achtelfinals. (Bild: sda)

Schweiz Kein Schweizer Exploit im Einzel am Degen-Weltcup

Am Degen-Weltcup der Männer in der Berner Wankdorfhalle verpassten die Schweizer im Einzel einen Podestrang deutlich. Max Heinzer scheiterte als bester Schweizer in den Achtelfinals.

Max Heinzer wurde vom früheren ukrainischen Team-Weltmeister Bogdan Nikischin gestoppt, gegen den der 30-jährige Schwyzer mit 9:15 den Kürzeren zog. Heinzer hatte sich einst auf seinem Weg zum Hattrick-Triumph in Bern (2011 bis 2013) jeweils in den Finals von 2012 und 2013 gegen Nikischin durchgesetzt. Diesmal musste er sich nach dem ersten Gefechtsdrittel (3:3) distanzieren lassen. Bogdan Nikischin zog innerhalb der ersten 65 Sekunden des Mitteldrittels vorentscheidend auf 9:4 davon. Davon konnte sich Heinzer trotz aller Bemühungen nicht mehr erholen. Max Heinzer zählte als aktuelle Nummer 14 der Welt zu den 16 Gesetzten für die erste Hauptrunde. Der 30-jährige Schwyzer hatte als Nummer 10 der Setzliste zum Auftakt den diesjährigen U20-Europameister Jakub Jurka (Nummer 55) bezwungen (15:7). Auch die nächste Hürde, gegen Jurkas Landsmann Jiří Beran(Nummer 23), hatte Heinzer noch problemlos gemeistert (15:8). Am Samstag standen neben Heinzer nur noch zwei Schweizer am Einzel-Finaltag mit den besten 64 auf der Planche. Der Zürcher Georg Kuhn, der zum Schweizer WM-Silberteam vom Juli in Leipzig zählte, und der Walliser Lucas Malcotti blieben aber nach der überstandenen Qualifikation vom Freitag am Samstag bereits im ersten Gefecht der Direktausscheidung auf der Strecke. (sda)

